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В Москве запустили карьерный акселератор для подростков

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

5 ноября в Технограде Москвы состоялась презентация карьерного акселератора для подростков «Грань». Программа направлена на то, чтобы познакомить школьников с бизнесом, промышленностью, креативными индустриями и урбанистикой. Пройти акселератор могут все желающие.

В Москве запустили карьерный акселератор для подростков

Акселератор состоит из трёх этапов:

  • профориентационный марафон для освоения общих навыков;
  • посещение воркшопов от лидеров индустрий 36 профессий;
  • финальное мероприятие для лидеров рейтинга.

В программе подросткам подробно расскажут о карьерных возможностях в выбранной ими индустрии, познакомят с критериями отбора кандидатов на стажировку в крупную компанию. Организаторы обещают много практических заданий для отработки навыков.

Самые активные участники получат возможность пройти стажировку и менторскую сессию в одной из компаний-партнёров проекта: «Яндекс», КБ Стрелка, МШУ «Сколково», киностудия «Союзмультфильм», корпорация «ТехноНИКОЛЬ», компания «Сбер». Будут разыграны и ценные призы — MacBook, PlayStation. 

Фото на обложке: Shutterstock / LightField Studios

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