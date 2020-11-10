В Москве запустили карьерный акселератор для подростков

5 ноября в Технограде Москвы состоялась презентация карьерного акселератора для подростков «Грань». Программа направлена на то, чтобы познакомить школьников с бизнесом, промышленностью, креативными индустриями и урбанистикой. Пройти акселератор могут все желающие.
Акселератор состоит из трёх этапов:
- профориентационный марафон для освоения общих навыков;
- посещение воркшопов от лидеров индустрий 36 профессий;
- финальное мероприятие для лидеров рейтинга.
В программе подросткам подробно расскажут о карьерных возможностях в выбранной ими индустрии, познакомят с критериями отбора кандидатов на стажировку в крупную компанию. Организаторы обещают много практических заданий для отработки навыков.
Самые активные участники получат возможность пройти стажировку и менторскую сессию в одной из компаний-партнёров проекта: «Яндекс», КБ Стрелка, МШУ «Сколково», киностудия «Союзмультфильм», корпорация «ТехноНИКОЛЬ», компания «Сбер». Будут разыграны и ценные призы — MacBook, PlayStation.
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