Как подать документы в вуз онлайн: расширенный гайд

Выбрать вуз, разобраться со сроками, подать документы, подготовиться к вступительным — и всё это параллельно со сдачей ЕГЭ… Происходящее в голове абитуриента прямо сейчас напоминает творчество Иеронима Босха. Тем более что в этом году добавился ещё один стрессовый фактор — дистанционка.

Главная особенность приёмной кампании 2020 — она пройдёт дистанционно. Удалённо могут провести и вступительные испытания, и это будет решать вуз. Но по своей сути и критериям отбора поступление онлайн ничем не отличается от очного — разве что эксперты не будут разбирать почерки абитуриентов, проверяя работы.

Для абитуриентов тоже есть хорошие новости: шансы поступить на бюджет в этом году будут выше. Минобрнауки добавил порядка 30 тыс. дополнительных бюджетных мест к плану приёма, а это почти 6% от общего числа. Большую часть хотят отдать вузам в регионах. Ещё один плюс — медкомиссию можно отложить до лучших времён и принести медсправку 086/У после поступления.

Где подавать документы

В этом году подать документы можно только двумя способами:

через личный кабинет абитуриента на сайте вуза;

через специальный сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Сервис ещё в разработке, но есть его тестовая версия.

Обратите внимание:

у выбранного вуза может быть свой подход к подаче документов, поэтому лучше уточнить все детали в приёмной комиссии;

через сервис «Поступление в вуз онлайн» можно будет подать документы не во все вузы;

не у каждого вуза на сайте есть личный кабинет абитуриента, поэтому где-то придётся подавать документы по электронной почте.

Какие нужны документы

На перечень документов коронавирус не повлиял. Для онлайн-подачи вам понадобятся:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство;

документ о предыдущем образовании;

фотография 3х4;

военный билет или приписное свидетельство;

заявление с просьбой о зачислении в вуз;

медицинская справка формы 086/У (для некоторых специальностей).

Обратите внимание:

сохраняйте оригиналы документов — их попросят после зачисления;

изучайте требования выбранного вуза — перечень документов может немного отличаться в зависимости от заведения и учебной программы;

после зачисления не забудьте отправить отказы в другие вузы.

Как загружать документы

В сервис «Поступление в вуз онлайн» загружайте документы в формате jpg или pdf. Это могут быть сканы или фото, главное, чтобы отчётливо читались тексты и не искажались цвета.

Заявление с просьбой о зачислении можно скачать с сайта вуза или запросить в приёмной комиссии. Заявление нужно заполнить и, если вуз этого требует, подписать. Есть два способа сделать это:

распечатать заполненный документ, подписать вручную и сделать фото или скан; создать электронную подпись, чтобы поставить её прямо на PDF-документе. Встроенная функция подписи документов есть, например, в Adobe Reader, а инструкции к ней — в интернете.

На какие сроки ориентироваться

Держите в голове следующие даты:

приём заявлений: с 20 июня до 10 августа;

приказ о зачислении по первой волне: 19 августа;

приказ о зачислении по второй волне: 24 августа.

Обязательно уточните информацию о приёмной кампании конкретного заведения на его сайте или в приёмной комиссии — сроки могут отличаться в зависимости от вуза.

Как отследить статус документов

Если вы загружаете документы через сервис «Поступление в вуз онлайн», все уведомления будут приходить на электронную почту. Если вы подаёте документы через вуз, уточните вопрос с отслеживанием в приёмной комиссии. Рейтинги абитуриентов по-прежнему ищите на сайтах.

FAQ: 6 популярных вопросов о поступлении в 2020 году

В сколько вузов можно подать документы?

Несмотря на дистанционный формат, ограничение остаётся: пять вузов и три специальности. Обойти это правило не получится: вузы подключены к Федеральной информационной системе, которая не зарегистрирует заявку в шестой вуз.

Можно ли поменять вуз после подачи документов?

Да. Для этого нужно успеть отозвать заявку и подать документы в другой вуз до окончания приёмной кампании.

Есть ли смысл подавать документы до результатов ЕГЭ?

Особого смысла нет, потому что без результатов ЕГЭ вы не сможете оценить свои шансы на поступление. Не повлияет и то, насколько быстро вы получили результаты ЕГЭ — чтобы зачислить студентов, вузам надо полностью закончить приём документов.

Как будут проходить вступительные экзамены?

Рособрнадзор рекомендовал вузам проводить все вступительные испытания онлайн, но окончательное решение остаётся за вузом.

Можно ли подать документы лично?

В приказе Министерства образования от 3 апреля указаны только дистанционные способы подачи документов. Если других постановлений не выйдет, лично подать документы будет нельзя.