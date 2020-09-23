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YOUNG

Разочарованные: зачем филологи и юристы уходят в финансы

YOUNG
Ярослав Малиновский
Ярослав Малиновский

Эксперт SF Education, инвестиционный аналитик

Анна Меликян

Шальная мысль «а не переквалифицироваться ли мне в финансисты» в последние годы возникает у многих — хоть у убежденных технарей-физиков, хоть у филологов с третьего курса. Причин много: это и зарплата, и карьерные перспективы, и нескучные задачи. 

Разобрались, почему финансы оказываются такими популярными, как быть без экономического образования и как конкурировать с профессионалами.

Разочарованные: зачем филологи и юристы уходят в финансы

У всех свои причины

Естественно, тяга к финансам у гуманитариев должна иметь какие-то причины. Внятных социологических опросов на эту тему пока что не проводилось, но можно предположить, что объяснение этому — разочарование в основной профессии.

Увы, многие выпускники внезапно обнаруживают, что с перспективами на рынке труда их дела обстоят не очень хорошо: вакансий мало, и те со смешной зарплатой, и дорога им вырисовывается либо в ООО «Три коня» с соответствующей компенсацией и перспективами роста, либо в науку, либо в «Макдональдс». Поэтому специалисты уже после окончания вуза пытаются освоить другую специальность, которая с большой вероятностью принесет им престижную работу с достойным уровнем оплаты. И многие выбирают именно экономику (финансы), где относительно низкий порог входа и приличная зарплата.

Особняком от этой печальной реальности стоят два направления — юридическое и математическое. Юристы и математики относятся к числу высокооплачиваемых профессий, поэтому их причины не связаны с деньгами.

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Юристы аргументируют это так: в России наблюдается деградация института права, непрофессионализм судебной власти и тотальная коррупция, поэтому профессия юриста во многом бессмысленна. Некоторые финансисты, имеющие юридические корни, отмечают, что их работа в правовой сфере во многом сводилась к бесконечному изучению судебной практики и мониторингу изменений в законодательстве. Их мотивация сошла на нет.

Для математиков причина в другом — в практической реализации своих навыков и знаний. В финансах существует ряд сфер, где без сильного математического аппарата невозможно стать профессионалом (количественные финансы, трейдинг, анализ рынков и т.д.). Финансисту познать высшую математику существенно сложнее, чем математику освоить финансы — поэтому в этих сферах преобладают, как правило, именно сотрудники с математическим бэкграундом.

Как быть без экономического образования

Для перехода в финансы перед юристами и математиками часто стоит непреодолимая (на первый взгляд) преграда — отсутствие экономического образования. Кто-то, не задумываясь, идёт его получать. Но большинство удачных кейсов происходит без этой непроизводительной траты времени и денег. Вузовскому диплому есть замена — экзамены CFA либо АССА. Как правило, в этом случае намного больше котируется CFA, потому что он содержит всего три уровня — в отличие от 13 экзаменов в составе АССА). Даже первый уровень — уже достойная заявкой для начала финансовой карьеры. Для этого экзамена есть множество обучающих материалов, которые позволяют подготовиться к CFA даже человеку, имеющему лишь базовые экономические знания. Это может занять достаточно много времени, но результат неизменно окупит себя.

Ровно те же самые правила актуальны и для представителей всех остальных специальностей.

Но если ваша профессия далека от финансов, перед подготовкой к CFA стоит подтянуть свои знания в области экономики — особенно в части экономики предприятий и основ финансового учёта.

Конкуренция: с кем придётся тягаться

Хотя переход в финансы — не редкость, между базовыми финансистами и переходниками из других отраслей все же существует достаточно большая разница. Финансист, имеющий фундаментальное экономическое образование, имеет значительно более широкую базу и намного легче ориентируется во многих профессиональных вопросах, чем человек, образ мыслей и техническая эрудиция которого сложились в рамках другой специальности. 

С другой стороны, если вернуться к вопросу о юристах и математиках в финансах, то их первое образование может, наоборот, принести пользу в ряде вопросов, находящихся на стыке финансов и права/математики. Например, юрист лучше разбирается в вопросах, связанных с корпоративным управлением и структурой владения, а математик — в расчёте сложных прогнозных моделей или анализе рынков.

Unsplash

Дело в мышлении

Но помимо знаний и целеустремлённости важную роль играет менталитет человека. Он с трудом поддаётся корректировке. К примеру, если человек обладает гуманитарным складом ума и он недостаточно хорошо умеет работать с числовой информацией, дорога в финансы ему объективно закрыта. При некотором усилии воли ему, может быть, даже удастся сдать тот или иной профильный экзамен, но долгосрочная работа с «непокорными» цифрами ему противопоказана. 

В то же время, если человек наделён техническим, аналитическим мышлением, то даже есть у него есть пробелы, их можно восполнить в процессе работы — и стать полноценным финансистом.

Фото на обложке: Unsplash

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