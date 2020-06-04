НИУ ВШЭ разработал онлайн-курс по предпринимательству для школьников

Кафедра менеджмента и инноваций Высшей школы экономики разработала онлайн-курс по предпринимательству для школьников и учащихся СПО (среднее профессиональное образование). За 14 видеоуроков ребята обучатся навыкам ведения бизнеса.

Основные темы курса — как найти идею бизнеса, собрать свою команду, сформировать ценностное предложение и создать минимально жизнеспособный продукт (MVP), как составлять бизнес-план и выстраивать стратегию привлечения клиентов и партнёров.

Занятия проходят в формате коротких видеороликов. В конце каждого из них ученик получает домашнее задание для закрепления материала.

Окончив курс, подростки смогут разработать бизнес-проект и открыть свой стартап.