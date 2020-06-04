Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

НИУ ВШЭ разработал онлайн-курс по предпринимательству для школьников

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Кафедра менеджмента и инноваций Высшей школы экономики разработала онлайн-курс по предпринимательству для школьников и учащихся СПО (среднее профессиональное образование). За 14 видеоуроков ребята обучатся навыкам ведения бизнеса. 

НИУ ВШЭ разработал онлайн-курс по предпринимательству для школьников

Основные темы курса — как найти идею бизнеса, собрать свою команду, сформировать ценностное предложение и создать минимально жизнеспособный продукт (MVP), как составлять бизнес-план и выстраивать стратегию привлечения клиентов и партнёров.

Занятия проходят в формате коротких видеороликов. В конце каждого из них ученик получает домашнее задание для закрепления материала. 

Окончив курс,  подростки смогут разработать бизнес-проект и открыть свой стартап.

Фото на обложке: Shutterstock / fizkes

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

04 июня 2020

Go Global

04 июня 2020

Мастерская старта продаж

04 июня 2020

Акселератор ФРИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма