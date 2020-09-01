«Я всегда хотел вырваться в какую-то другую жизнь»: как профессионалы вдохновляют школьников выбирать ИТ

Не каждый выпускник школы знает, где хотел бы учиться — но некоторым с выбором профессии помогает пример экспертов, которые приезжают с лекциями в школу. Студент Артем Трефанюк рассказал, что привело его в ИТ и какую роль в этом сыграла акция «День ИТ-знаний» от Mail.ru Group.

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День сурка и мечты об ИТ

Во время учебы в школе я жил в небольшом селе в 10 километрах от Алушты. Каждый новый день был похож на предыдущий: ранний подъем, поездка на автобусе, учеба, снова поездка на автобусе, домашка, короткий отдых, сон. Из развлечений — прогулки с друзьями и зависание в интернете: поиграть в игры, посмотреть интересные видео.

Я всегда хотел вырваться в какую-то другую жизнь и начал думать о том, чтобы получить профессию в ИТ. А потом в моей школе проходила акция «День ИТ-знаний». Я слушал Павла Балахонова из Mail.ru Group и думал: «Он жил здесь, учился в моей школе, а теперь большую часть времени проводит в Москве и работает в ИТ-гиганте. Он смог — значит, и я смогу!» Когда своими ушами слышишь такие истории успеха, появляются уверенность и силы двигаться вперед.

В итоге я поступил на факультет информационных систем и технологий Государственного университета «Дубна» и через пару лет стану специалистом по информационной безопасности. Cейчас я на третьем курсе.

«ИТ-индустрия никогда не умрет»

У меня нет четкого ответа на вопрос, почему я так стремился именно в ИТ. Скорее всего, как это всегда бывает, фундамент был заложен еще в детстве, когда я сидел в интернете, играл в разные игры и думал, как круто и как классно было бы не только в это играть, но и создавать.

Потом я начал замечать преимущества ИТ-индустрии и понимать, что за ней будущее, что она никогда не умрет. Ведь технологии способны заменить многие существующие профессии. И этот процесс уже идет.

Ценность встреч с представителями разных отраслей для школьников в том, что они могут получить информацию не из учебников и не из интернета, а из первых уст — узнать о каких-то неочевидных преимуществах, например. Так было и в моем случае. Павел рассказал о таких сторонах ИТ, о которых я даже не задумывался, и ответил на интересующие вопросы. Встреча дала мне пищу для размышлений и укрепила меня в желании развиваться в ИТ.

В принципе, мне интересны разные направления: я могу и сайты делать, и игры создавать, и код писать, но выбрал я информационную безопасность. Мне понравилось, что там много практики. О вузе я много не думал — считаю, что все дают примерно одинаковый объем знаний. Студентам важно уметь учиться— не только в универе, но и самостоятельно. За четыре года невозможно качественно изучить все направления программы — чтобы стать хорошим специалистом, базовые вузовские знания нужно дополнять, в том числе практикой.

Но должен сказать, что я ни разу не пожалел о выборе вуза. Дубна — наукоград. И когда ты постоянно находишься в окружении ученых, есть мотивация развиваться. Это своего рода азарт — дотянуться до их уровня.

После встречи я списывался с Павлом — и в процессе беседы укрепился во мнении, что дипломы и прочие корочки не главное. Главное — знать свое дело. Поэтому я стараюсь большое внимание уделять практике. Например, студенты моего факультета (и я в том числе) каждый год принимают участие в организации всероссийского хакатона в области хакинга. Это помогает проверить свои силы. А семестровую программу вуза (в основном это теория), как показывает практика, реально освоить за полтора месяца.

«В той же области, только с другой стороны»

ИТ-индустрия развивается стремительно — так много всего придумывается, что специалистов требуется все больше и больше. Совсем скоро технологии сделают некоторые профессии бесполезными — специалисты станут невостребованными, а спрос на ИТ-специалистов, наоборот, увеличится.

Бывает, старшеклассник учится, особо ни о чем не мечтает и думает: «Вырасту – стану бухгалтером!», а потом ему рассказывают, какие у него могут появиться возможности, если он станет айтишником. И упоминают, что всего через десять лет профессия бухгалтера будет бесполезна — ее заменят программы на базе искусственного интеллекта.

А вот специалисты, которые создают и поддерживают такие ИИ-решения, будут востребованы всегда. И человек думает: «Зачем же мне становиться бухгалтером, если скоро это будет неактуально? Стану лучше программистом – буду работать в той же области, только с другой стороны».

Фото на обложке: Shutterstock / 80's Child