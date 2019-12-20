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Пятилетняя девочка из России вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Пятилетняя Анастасия Радзинская из Краснодарского края вошла в рейтинг «Forbes: 10 YouTube-блогеров с самыми высокими доходами». Ее годовой доход оценен в $18 млн. 

Пятилетняя девочка из России вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира

Блог начали вести родители Анастасии. Ей при рождении диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП), и врачи допускали, что она не сможет говорить. Записи на YouTube были частью терапии: работа на камеру помогала девочке взаимодействовать с окружающим миром. 

Сейчас у блога Анастасии 107 млн подписчиков, которые посмотрели ее видео 42 млрд раз. На них она гуляет, собирается в школу, играет с отцом. В 2018 году семья перебралась во Флориду. С молодым блогером сотрудничают Legoland и Dannon. 

На первом месте рейтинга Forbes тоже ребенок – восьмилетний Райан Каджи с доходом в $26 млн. На втором – канал Dude Perfect с доходом $20 млн.

Фото на обложке: YouTube

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Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

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