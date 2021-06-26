Чем занимается и сколько зарабатывает Influencer Marketing Manager

По наблюдению Кристины Никеенко, руководителя отдела Influencer Marketing в международном агентстве Zorka.Agency , в диджитал-сфере одной из наиболее востребованных профессий стал Influencer Marketing Manager. Рассказываем, какие задачи он решает, сколько получает и какие трудности ждут начинающих специалистов.

Кто такие IM менеджеры

Influencer marketing (IM) менеджеры — относительно новая профессия в рекламных агентствах и продуктовых компаниях. Такие специалисты продвигают бренд, продукт или услугу посредством организации рекламных публикаций у лидеров мнений.

С помощью блогеров по всему миру IM-менеджеры помогают средним и крупным компаниям, а также стартапам решать задачи бизнеса: от повышения целевых охватов и узнаваемости бренда до роста количества пользователей, продаж и увеличения доли рынка.

Как правило, у IM-специалиста уже есть представление о digital-маркетинге, он следит за развитием индустрии и медиаплатформ, способен четко определить потребности целевой аудитории и ключевые УТП рекламируемого продукта.

IM-менеджер участвует в разработке стратегии продвижения продукта, создании брифа на креатив для разных площадок: YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Telegram и прочих.

Этот специалист напрямую общается с блогерами или их представителями — агентствами и агентами — ставит задачи, сопровождает процесс создания фото- или видеокреативов, анализирует статистику каналов, проверяет их на отсутствие фрода, занимается оценкой эффективности рекламных кампаний.

Какими качествами необходимо обладать IM менеджеру

В нашем агентстве, как и во многих других, специалист задействован сразу на нескольких проектах, площадках, в разных регионах и с концентрацией на одной-двух вертикалях клиентов — это позволяет развивать широкую экспертизу и предотвращать быстрое выгорание сотрудников. С учетом этой особенности для IM-специалиста очень важна мультизадачность: нужно уметь переключаться от одного проекта и задачи к другой, не теряя нити событий.

Во-вторых, нужно приоритизировать большое количество задач, учитывая объем и срочность каждой из них. В-третьих, нужен интерес к отрасли: придется систематически отсматривать большое количество контента, понимать и разбираться в трендах блогосферы и маркетинга. Мы работаем с блогерами из разных стран и часовых поясов, поэтому сотрудникам часто нужно быть на связи во внерабочее время — их график не нормирован.

«Работа ради работы» здесь не получится, нужно по-настоящему гореть этим делом и быть готовым в любой момент взять в руки телефон или ноутбук.

Четвертое качество, которое нужно IM-специалисту, — развитые коммуникационные навыки. Успех рекламной кампании во многом определяется эффективной коммуникацией. Специалист должен уметь четко доносить свои мысли, убеждать, вдохновлять, выстраивать дружеские взаимоотношения. К некоторым блогерам нужно относиться, как к маленьким детям: им нужна ласка, забота и внимание.

Лучшая школа IM-менеджмента — практика

Порог входа в профессию невысокий: от потенциальных соискателей не требуют многолетнего опыта работы и портфолио проектов, достаточно общего понимания, как устроена реклама и что происходит в медиаполе.

Набирая специалистов в отдел, мы обязательно обращаем внимание на общий уровень владения английским и другими профильными языками, интерес к блогосфере, уровень soft-скиллов, общий опыт практики, волонтерства и работы (не обязательно релевантный).

Если говорить об образовании, узкопрофильные знания можно получить на специализированных курсах: их проводят при некоторых рекламных агентствах. Тематические материалы доступны на популярных онлайн-платформах, например, Skillbox.

IM-менеджменту также можно обучиться в рамках общих курсов по digital-маркетингу. Например, на базе Coursera Иллинойский университет проводит лекции по influence-маркетинг-стратегии.

Какие зарплаты ждут Influencer Marketing менеджера

Три года назад, когда профессия Influence-маркетолога только набирала популярность, средние зарплаты по рынку были в два-три раза выше, чем сейчас. Рост предложений внес свои коррективы: сегодня Junior IM-специалист в российском агентстве получает около 75 тыс. рублей. Продуктовые компании хотят видеть людей уже с опытом работы и предлагают зарплаты от 100 тыс. рублей.

Чем занимается IM менеджер

Есть три возможных варианта. Первый — IM-специалист в специализированном отделе в диджитал-агентстве. Второй — специалист в MCN-агентстве ((Multi-Channel Network) — партнерской сети для блогеров. Третий — менеджер на стороне бренда или продукта, который, как правило, отвечает за коммуникации с агентствами или блогерами напрямую.

В первом случае IM-специалисты выступают представителями стороны клиента и посредниками в коммуникации с блогером. Их основные задачи: медиапланирование, запуск рекламных кампаний, аккаунтинг блогера и анализ результатов.

Медиапланирование — это таргетированный поиск каналов и способов связи с блогерами, согласование условий сотрудничества в рамках рекламной кампании (сроки, цена, условия публикации) составление медиаплана и расчет эффективности рекламной кампании.

Запуск кампаний и сопровождение блогеров — это финальное согласование условий запуска рекламной кампании, контроль соответствия черновиков брифу клиента, предложения по внесению правок, коммуникация с блогерами и агентами в процессе рекламной кампании, оперативная обратная связь.

Специалист также контролирует выходы рекламных роликов в режиме реального времени, проверяет правильность трекинговых ссылок, подбирает новых блогеров, если кто-то из ранее согласованных отказывается от участия, собирает и анализирует результаты рекламной кампании. Не обходится и без бюрократии: в связке с юристами IM-менеджеры документально сопровождают сделки.

В MCN специалисты выступают на стороне блогера, помогают им в развитии каналов на разных медиаплощадках. Они занимаются поиском и привлечением блогеров к себе в сеть, предлагают им помощь в монетизации канала, помогают организовывать рекламные публикации, ведут аналитику.

Можно сказать, что MCN является хранилищем талантов, а функционал IM-специалистов в данном случае часто граничит с задачами персонального ассистента.

Вместо выводов

Согласно исследованию Influencer Marketing Hub, в 2021 году рынок инфлюенсер-маркетинга вырастет примерно до $13,8 млрд. Только в 2019 году было создано более 240 маркетинговых агентств и платформ для работы с инфлюенсерами. Это свидетельствует о том, что индустрия имеет широкую инфраструктуру и в ближайшей перспективе будет только развиваться. По данным MediaKix, сегодня в мире насчитывается, по разным оценкам, от 3,2 до 37,8 млн ифнлюенсеров, и эти цифры продолжают расти. Очевидно, что профессия IM-менеджера будет актуальной еще долго. Менеджер по работе с инфлюенсерами – это отличный путь для начала карьеры в диджитал-индустрии. Невысокий порог входа, общение с топовыми медиаперсонами, возможность быть в курсе глобальных трендов и конкурентная зарплата — что еще нужно для молодого специалиста?

Фото на обложке: Mateus Campos Felipe/unsplash.com