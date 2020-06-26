YOUNG
В Работа.ру рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях для студентов в июне
YOUNG
Мария Передок
Сервис по поиску работы Работа.ру выяснил, какие есть самые интересные и высокооплачиваемые вакансии для студентов в июне. Для них не требуется большого опыта работы, есть возможность совмещать с учёбой и учиться за счёт работодателя, рассказали в пресс-службе компании.
В Работа.ру рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях для студентов в июнеМария Передок
- Бизнес-аналитик в стартап, разрабатывающий IT-продукты. Нужно заниматься моделированием и документированием бизнес-процессов, развитием и поддержкой информационной системы, консультировать клиентов. Зарплата от 100 000 рублей.
- Программист 1С. Компания Mation специализируется на автоматизации малого и среднего бизнеса. Зарплата от 60 до 100 000 рублей.
- Преподаватель английского языка в семью. Нужно помогать с уроками и учить английскому детей 6, 10 и 15 лет. Зарплата до 180 000 рублей.
- Комплектовщик интернет-заказов. Зарплата до 120 000 рублей.
- Менеджер по заключению договоров. Оклад состоит из фиксированной ставки в 50 000 рублей и процента от продаж.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Письмо предпринимателю от Rusbase
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма