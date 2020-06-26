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В Работа.ру рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях для студентов в июне

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Сервис по поиску работы Работа.ру выяснил, какие есть самые интересные и высокооплачиваемые вакансии для студентов в июне. Для них не требуется большого опыта работы, есть возможность совмещать с учёбой и учиться за счёт работодателя, рассказали в пресс-службе компании.

В Работа.ру рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях для студентов в июне
Фото на обложке: Unsplash

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