Чему россиян научили в школе — исследование СберИндекса и портала «Рамблер»

31% респондентов отметили, что из главных умений, которые им дали в школе — арифметические навыки, 28% запомнили, что их научили русскому языку. В качестве важных умений знание географии вынесли лишь 6% людей.

На вопрос о любимом учителе 27% ответили — классный руководитель, на втором месте — учитель математики (23%), а на третьем — учителя труда, физической культуры или ОБЖ (21%). Об учителях литературы и иностранных языков вспоминают 19% людей.

Что касается профессиональной подготовки, у 42% опрошенных её в школе не было, 14% получали навыки токаря или слесаря, 12% водителя или механика, 6% учились на программиста. Из редких профессий были парикмахер и повар. Им обучался всего 1%.

Rusbase опубликовал подборку навыков, которые пригодятся вам в карьере в 2020 году. И там не только про знание русского языка!

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