BelkaCar и «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили функционал заправки авто по QR-коду

Михаил Кудимов, менеджер продукта в BelkaCar, и Игорь Мощук, директор по работе с коммерческим транспортом «Газпромнефть-Региональные продажи», в интервью RB.RU поделились, как прошло внедрение нового функционала и как он изменил работу BelkaCar.

«Газпромнефть-Региональные продажи» — давний партнер каршеринга BelkaCar, их сотрудничество началось с выпуска топливных пластиковых карт. Такой способ заправки был удобен на старте работы сервиса аренды машин. Однако спустя семь лет, когда автопарк компании увеличился в 50 раз, а количество клиентов достигло двух миллионов человек, пришло время думать о внедрении цифровых инструментов — партнеры решили запустить сервис заправки арендованных автомобилей при помощи QR-кода в мобильном приложении BelkaCar.

— BelkaCar — один из первых каршеринговых сервисов в России, который предоставил клиентам возможность заправлять авто с помощью QR-кода в мобильном приложении. Расскажите, как это изменило пользовательский опыт.

Михаил Кудимов: Раньше наши клиенты использовали для заправки пластиковые карты, они лежали в бардачке автомобилей. Поскольку карты часто пропадали, пользователи не могли нормально заправиться, нервничали, жаловались службе поддержки. Ситуация усугублялась по мере роста автопарка и клиентской базы: на сегодняшний день в BelkaCar доступно пять тысяч автомобилей, в сервисе зарегистрированы два миллиона человек.

С появлением способа заправки по QR-коду отпала необходимость в физических картах — достаточно приложения BelkaCar в смартфоне. Мы просили клиентов оценить новый функционал, и они отметили, что теперь процесс заправки стал гораздо удобнее. При этом оплата топлива по-прежнему на стороне сервиса, пользователи ничего дополнительно не платят из своего кармана.

Михаил Кудимов, менеджер продукта в BelkaCar

— В чем особенность нового функционала?

Михаил Кудимов: QR-код генерируется автоматически внутри действующей аренды и только тогда, когда автомобиль действительно требует заправки. Каждый код уникален, его нельзя использовать несколько раз, поскольку он обновляется каждые 60 секунд.

— Как вы сказали, с QR-кодом клиентам BelkaCar стало удобнее заправляться. А как появление функционала отразилось на работе самого сервиса?

Михаил Кудимов: Заправка по QR-коду стала возможна благодаря интеграции виртуальной топливной карты «ОПТИ 24» от «Газпром нефти» в мобильное приложение BelkaCar. Сам метод интеграции по API не является инновационным, но служит отличным примером того, как простая фича способна существенно упростить жизнь и пользователей, и команды сервиса.

Интеграция с API «ОПТИ 24» была собрана из двух частей: непосредственное получение QR-кода для дальнейшего отображения его на экране устройства у пользователя, а также система из хендлеров, позволяющих получить актуальную информацию о лимитах виртуальных карт. Раньше лимиты по карте были недоступны пользователям — им приходилось обращаться в службу поддержки за актуальной информацией, что растягивало время заправки и вызывало негатив. Сейчас у клиентов такой необходимости нет, и нам удалось разгрузить сотрудников колл-центра.

Коллегам из автопарка стало проще выводить новые автомобили, а их, напомню, на текущий момент пять тысяч, и у всех моделей свои требования по типу топлива и условиям заправки. Теперь же для каждого партнера АЗС у нас есть набор виртуальных топливных карт, и, как только выходит новый автомобиль, к нему автоматически привязывается уникальная карта.

В целом можем говорить о том, что технология позволила нам оптимизировать затраты по работе с АЗС и топливом, а также упростить работу разных сотрудников — от службы клиентской поддержки до бухгалтерии.

— «Газпромнефть-Региональные продажи» выступила в качестве топливного и технологического партнера. Поделитесь техническими нюансами, как был реализован функционал.

Игорь Мощук: Год назад мы разработали технологию авторизации клиента в экосистеме «ОПТИ 24» без использования пластиковой карты — с помощью куаринга. В мобильном приложении «ОПТИ 24» генерируется QR-код; он считывается на АЗС и содержит ту же самую информацию о транзакциях, которая используется при авторизации с помощью «пластика».

И вот к этой технологии мы разработали API, что позволяет выпускать QR-код не только в нашем, но и в любом другом мобильном приложении, которое с помощью API интегрируется с процессинговыми системами «ОПТИ 24».

BelkaCar встроил наш QR-код в свое приложение. Наши партнеры собрали данные через разные API «ОПТИ 24» и корректно свели их, чтобы сохранить скорость работы сервисного и пользовательского приложения BelkaCar.

Игорь Мощук, директор по работе с коммерческим транспортом «Газпромнефть-Региональные продажи»

— Как долго шел процесс внедрения? Были ли какие-то шероховатости на этом пути?

Игорь Мощук: Наверное, внедрение QR-кода в BelkaCar было одним из самых быстрых и успешных в нашей практике. Это связано как с технологической готовностью партнера, так и с тем, что мы уже набили руку в подобных интеграциях. Весь процесс занял несколько месяцев.

— Как думаете, можно ли ожидать появления подобного функционала у конкурентов? Или заправка по QR-коду будет вашим уникальным преимуществом?

Михаил Кудимов: Это простая и доступная технология, которая доказала свое удобство и эффективность как для пользователей, так и для операционного обслуживания. Уверен, что все участники рынка скоро оценят ее преимущества.

— Что BelkaCar и «Газпромнефть-Региональные продажи» получили от сотрудничества? Можно ли ждать других ваших совместных проектов?

Михаил Кудимов: Мы уже видим положительный эффект от внедрения заправки по QR-коду. А подключение АЗС «Газпромнефть» позволило существенно расширить географию доступных заправочных станций для пользователей и упростить логистику заправки. Что касается новых проектов — уже есть обсуждения в нескольких направлениях.

Игорь Мощук: Мы стремимся постоянно расширять и совершенствовать сервисы для партнеров нашей экосистемы и их клиентов. Конечно, мы продолжаем работать с BelkaCar над углублением нашего сотрудничества.

Фото на обложке: «Газпромнефть-Региональные продажи»