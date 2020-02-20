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Бизнес, маркетинг и разработка: 10 курсов, которые стартуют в ближайший месяц

Списки и рейтинги
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Rusbase собрал десять курсов по маркетингу, управлению, инвестициям, программированию и продуктовой аналитике, которые начнут занятия совсем скоро. Если хотите присоединиться, не теряйте время и записывайтесь.

Бизнес, маркетинг и разработка: 10 курсов, которые стартуют в ближайший месяц

Фото

Фото: Unsplash

Управление


Driving Transformation

Организатор: МТС Университет.
О чем: Программа повышения квалификации, посвященная цифровой трансформации бизнеса. Участники узнают, как выявить проблемы, внедрить инновации, подготовить сотрудников к изменениям и многое другое.
Для кого: Менеджеры и руководители.
Когда пройдет: 18 февраля — 30 апреля 2020 года.
Сколько стоит: 50 000 рублей.


«Формирование и развитие команды в IT-бизнесе»

Организатор: ФРИИ.
О чем: Интенсив, посвященный найму, мотивации, развитию сотрудников, делегированию обязанностей и эффективной обратной связи.
Для кого: Руководители стартапов и подразделений в компаниях, директора по продукту.
Когда пройдет: 28 и 29 февраля 2020 года.
Сколько стоит: 60 000 рублей.


«Управление инновационными проектами»

Организатор: «еНано».
О чем: Курс для тех, которые хотят узнать, какие есть подходы к управлению инновационными проектами, как выбирать правильную стратегию, формировать экспертное сообщество и многое другое. Программа состоит из онлайн-лекций, практических заданий и итоговой аттестации.
Для кого: Руководители, менеджеры и основатели стартапов.
Когда пройдет: 2 марта — 24 апреля 2020 года.
Сколько стоит: 35 000 рублей, для читателей Rusbase действует скидка по промокоду.

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Фото

Фото: Unsplash

Маркетинг


Digital Branding
 
Организатор: Бизнес-школа MasterBrand.
О чем: Курс, посвященный digital-маркетингу. Он состоит из теоретических занятий о цифровых инструментах маркетинга и практики, в рамках которой студенты разработают стратегию по брифу крупного бренда.
Для кого: Маркетологи и бренд-менеджеры.
Когда пройдет: 24 февраля — 6 июня 2020 года.
Сколько стоит: 185 000 рублей, для читателей Rusbase действует скидка по промокоду.


Marketing Essence

Организатор: «ВОЛНА», AdIndex.
О чем: Курс по бренд-маркетингу. В программу входят лекции от экспертов, мастер-классы, поддержка наставников и отработка навыков с помощью бизнес-игры.
Для кого: Маркетологи, бренд-менеджеры, сотрудники рекламных и брендинговых агентств, предпринимателей и студентов.
Когда пройдет: 10 марта — 25 апреля 2020 года.
Сколько стоит: 55 000 рублей.


«Performance-маркетинг для бизнеса»

Организатор: НИУ ВШЭ.
О чем: Программа повышения квалификации для тех, кто хочет изучить особенности интернет-рекламы. В рамках курса участников ждут лекции, практические задания и итоговый проект.
Для кого: Предприниматели, менеджеры и маркетологи.
Когда пройдет: 11 марта — 13 мая 2020 года.
Сколько стоит: 75 000 рублей.

Фото

Фото: Unsplash

Инвестиции


Sochi Invest Weekend

Организатор: ФРИИ.
О чем: Бизнес-сессия предназначена для тех, кто хочет больше узнать о рынке венчурных инвестиций и пообщаться с коллегами. Участников ждут лекции от экспертов и нетворкинг.
Для кого: Венчурные инвесторы, представители фондов.
Когда пройдет: 21-24 февраля 2020 года.
Сколько стоит: 85 000 рублей.


«Школа инвестиций»

Организатор: ФРИИ.
О чем: Курс посвящен венчурным инвестициям, в частности анализу рисков, управлению портфелем, юридическим вопросам и многому другому.
Для кого: Начинающие инвесторы, бизнес-ангелы и основатели бизнеса.
Когда пройдет: 16-20 марта 2020 года.
Сколько стоит: 109 000 рублей.

Фото

Фото: Unsplash

Другое

«iOS-разработчик. Продвинутый курс v 2.0»

Организатор: OTUS.
О чем: Курс по iOS-разработке, языку Swift 5.1. Программа состоит из онлайн-лекций и практических заданий, а в конце учебы студенты создадут свой проект.
Для кого:  iOS-разработчики с опытом от года, которые хотят повысить свой уровень до middle или senior.
Когда пройдет: 27 февраля — август 2020 года.
Сколько стоит: 50 000 рублей.


«Продуктовая аналитика»

Организатор: GeekUniversity.
О чем: Курс по продуктовой аналитике, который поможет развивать бизнес, основываясь на данных. Обучение начинается с азов, поэтому подойдет новичкам. Студентов ждут теория, практика и работа с наставником.
Для кого: Для всех, кто хочет научиться продуктовой аналитике.
Когда пройдет: 27 февраля 2020 года — 27 февраля 2021 года.
Сколько стоит: 150 000 рублей.

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Фото на обложке: Lukas Blazek/Unsplash

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Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 февраля 2020

Стартап-марафон IRON ROAD SHOW в Казани

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

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