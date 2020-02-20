Бизнес, маркетинг и разработка: 10 курсов, которые стартуют в ближайший месяц

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Управление



Driving Transformation



Организатор: МТС Университет.

О чем: Программа повышения квалификации, посвященная цифровой трансформации бизнеса. Участники узнают, как выявить проблемы, внедрить инновации, подготовить сотрудников к изменениям и многое другое.

Для кого: Менеджеры и руководители.

Когда пройдет: 18 февраля — 30 апреля 2020 года.

Сколько стоит: 50 000 рублей.





«Формирование и развитие команды в IT-бизнесе»



Организатор: ФРИИ.

О чем: Интенсив, посвященный найму, мотивации, развитию сотрудников, делегированию обязанностей и эффективной обратной связи.

Для кого: Руководители стартапов и подразделений в компаниях, директора по продукту.

Когда пройдет: 28 и 29 февраля 2020 года.

Сколько стоит: 60 000 рублей.





«Управление инновационными проектами»



Организатор: «еНано».

О чем: Курс для тех, которые хотят узнать, какие есть подходы к управлению инновационными проектами, как выбирать правильную стратегию, формировать экспертное сообщество и многое другое. Программа состоит из онлайн-лекций, практических заданий и итоговой аттестации.

Для кого: Руководители, менеджеры и основатели стартапов.

Когда пройдет: 2 марта — 24 апреля 2020 года.

Сколько стоит: 35 000 рублей, для читателей Rusbase действует скидка по промокоду.

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Маркетинг



Digital Branding



Организатор: Бизнес-школа MasterBrand.

О чем: Курс, посвященный digital-маркетингу. Он состоит из теоретических занятий о цифровых инструментах маркетинга и практики, в рамках которой студенты разработают стратегию по брифу крупного бренда.

Для кого: Маркетологи и бренд-менеджеры.

Когда пройдет: 24 февраля — 6 июня 2020 года.

Сколько стоит: 185 000 рублей, для читателей Rusbase действует скидка по промокоду.





Marketing Essence



Организатор: «ВОЛНА», AdIndex.

О чем: Курс по бренд-маркетингу. В программу входят лекции от экспертов, мастер-классы, поддержка наставников и отработка навыков с помощью бизнес-игры.

Для кого: Маркетологи, бренд-менеджеры, сотрудники рекламных и брендинговых агентств, предпринимателей и студентов.

Когда пройдет: 10 марта — 25 апреля 2020 года.

Сколько стоит: 55 000 рублей.





«Performance-маркетинг для бизнеса»



Организатор: НИУ ВШЭ.

О чем: Программа повышения квалификации для тех, кто хочет изучить особенности интернет-рекламы. В рамках курса участников ждут лекции, практические задания и итоговый проект.

Для кого: Предприниматели, менеджеры и маркетологи.

Когда пройдет: 11 марта — 13 мая 2020 года.

Сколько стоит: 75 000 рублей.

Фото: Unsplash

Инвестиции



Sochi Invest Weekend



Организатор: ФРИИ.

О чем: Бизнес-сессия предназначена для тех, кто хочет больше узнать о рынке венчурных инвестиций и пообщаться с коллегами. Участников ждут лекции от экспертов и нетворкинг.

Для кого: Венчурные инвесторы, представители фондов.

Когда пройдет: 21-24 февраля 2020 года.

Сколько стоит: 85 000 рублей.





«Школа инвестиций»



Организатор: ФРИИ.

О чем: Курс посвящен венчурным инвестициям, в частности анализу рисков, управлению портфелем, юридическим вопросам и многому другому.

Для кого: Начинающие инвесторы, бизнес-ангелы и основатели бизнеса.

Когда пройдет: 16-20 марта 2020 года.

Сколько стоит: 109 000 рублей.

Фото: Unsplash

Другое

«iOS-разработчик. Продвинутый курс v 2.0»



Организатор: OTUS.

О чем: Курс по iOS-разработке, языку Swift 5.1. Программа состоит из онлайн-лекций и практических заданий, а в конце учебы студенты создадут свой проект.

Для кого: iOS-разработчики с опытом от года, которые хотят повысить свой уровень до middle или senior.

Когда пройдет: 27 февраля — август 2020 года.

Сколько стоит: 50 000 рублей.





«Продуктовая аналитика»



Организатор: GeekUniversity.

О чем: Курс по продуктовой аналитике, который поможет развивать бизнес, основываясь на данных. Обучение начинается с азов, поэтому подойдет новичкам. Студентов ждут теория, практика и работа с наставником.

Для кого: Для всех, кто хочет научиться продуктовой аналитике.

Когда пройдет: 27 февраля 2020 года — 27 февраля 2021 года.

Сколько стоит: 150 000 рублей.



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Фото на обложке: Lukas Blazek/Unsplash