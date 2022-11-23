Импортозамещение равно новые возможности. Так ли это?

Казалось, бизнес в России только начал приходить в себя после коронакризиса, как 2022 год принес новые испытания: из-за ухода крупных IT-компаний бизнес вынужден переходить на аналоги недоступных сейчас решений. Готов ли российский IT-рынок предоставить конкурентоспособную замену? Разбираемся в этом вопросе вместе с МегаФоном и экспертами.

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«Как такового шока отрасль не испытала»

Россия активно решает вопрос импортозамещения на протяжении нескольких лет, в 2022 году процесс ускорился: с российского рынка начали массово уходить зарубежные вендоры — SAP, Oracle, Microsoft, Autodesk, Cisco, EPAM и другие крупные поставщики IT-решений — оставляя пользователей без критически важного ПО и сервисов и их поддержки.

Как итог в начале марта спрос на отечественные решения вырос на 300% по сравнению с прошлым годом. Особенно востребованы стали офисные приложения, операционные системы, системы управления базами данных и решения по виртуализации, а также «облака» и ПО, обеспечивающее безопасность информационных систем.

«Уход зарубежных вендоров, безусловно, создал значительные трудности для всех участников рынка. Вендоры, интеграторы и конечные заказчики столкнулись с определенными проблемами и некоторым объемом новой работы. Тем не менее к подобному сценарию и государство, и бизнес готовились заранее, поэтому как такового шока отрасль не испытала. Напротив, это послужило драйвером для развития отрасли, так как количество проектов значительно увеличилось, — говорит Никита Андреянов, технический директор Crosstech Solutions Group.

— Наша компания занимается разработкой решений в области ИБ, и для нас объем работы и ее ответственность возросли в разы: отечественному рынку требуются современные решения собственной разработки, способные эффективно заменить зарубежные аналоги. Высокий спрос, в частности, наблюдаем по тем решениям, разработкой и поддержкой которых занимаемся сегодня, — это IRM, SDL, UEBA и другие системы, обеспечивающие безопасность работы пользователей и активов».

С тем, что для российских компаний уход зарубежных решений с рынка не был неожиданным, согласен и Игорь Калайда, CEO ООО «НИИ СОКБ Центр разработки» — резидента IT-кластера Фонда «Сколково» и разработчика платформы UEM SafeMobile, которая упрощает контроль за мобильными устройствами пользователей в корпоративной среде и обеспечивает защиту устройств от угроз: «С начала 2020 года компании активно начали внедрять российские решения по управлению мобильными устройствами, чтобы снизить возможные риски их отключения от зарубежных систем управления. Многие были готовы к такому сценарию развития событий и позаботились об импортозамещении заранее. “Неисправимые оптимисты” занимаются импортозамещением в настоящее время в ускоренном режиме».

Игорь Калайда также отмечает, что в 2023 году российские компании будут включать в свои бюджеты не только расходы на импортозамещение западной продукции, но и затраты на достижение быстрого экономического эффекта от внедряемых решений: «По нашим прогнозам, в первой половине 2023 года российские компании будут проводить больше пилотных проектов, чем в 2022 году, а во второй ожидается внедрение российских решений в части тех процессов, которые невозможно исключить из общей схемы функционирования бизнеса или производства. К таким решениям в том числе относятся средства централизованного управления мобильными рабочими местами. Применение UEM-систем не только снижает риски информационной безопасности, но и является экономически эффективным для компаний с крупным и средним парком устройств».

По мнению экспертов, решения, которые сегодня предлагают российские разработчики вместо зарубежных, конкурентоспособны, и кейсы успешного импортозамещения в России есть. Однако даже при видимых успехах российских вендоров в некоторых сегментах их решения пока не могут полностью заменить западные аналоги, так считает Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг».

Похожего мнения придерживается Александр Глазков, председатель совета директоров «Диасофт»: «Некоторое иностранное ПО быстро заместить невозможно, для импортозамещения отдельных прикладных решений нужны годы».

В целом эксперты оптимистично оценивают перспективы импортозамещения на российском IT-рынке: «На IT-рынке будут появляться новые игроки и новые продукты. Есть все шансы на то, что в ближайшее время нас ждут новые решения и технологические прорывы».

«Разработчики и сервис-провайдеры были готовы предложить рынку достойную альтернативу»

Один из игроков на российском рынке, который помогает компаниям замещать решения зарубежных поставщиков российскими, — МегаФон.

Компания существует с 1993 года. Многие знают ее как популярного мобильного оператора в России. Но сегодня МегаФон — также надежный технологический партнер, который не только предлагает различные цифровые сервисы для эффективного ведения бизнеса, но и закрывает потребности российских компаний в импортозамещении.

«МегаФон во всех своих продуктах применяет мультивендорный подход и всегда активно сотрудничает с российскими производителями ПО, поэтому мы продолжаем бесперебойно оказывать услуги всем своим клиентам и развивать новые продукты. Это облачные технологии, услуги в сфере кибербезопасности, интернета вещей, аналитики больших данных, коммуникаций, автоматизации процессов и другие. Во всех этих сегментах у российских компаний есть необходимая экспертиза, чтобы составить достойную конкуренцию ведущим международным IT-игрокам», — Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФон.

Какие потребности готов закрыть МегаФон?

Бизнес может разместить и масштабировать свою IT-инфраструктуру с помощью платформы «МегаФон Облако». ЦОДы МегаФона находятся на территории РФ: в Москве, Новосибирске и Хабаровске — и соответствуют всем регуляторным требованиям государства, благодаря чему достигается максимально стабильная работа систем.

Еще одно важное преимущество ЦОДов МегаФона — соответствие уровню надежности Tier-III. Это значит, что клиенты такого дата-центра даже не узнают, что на объекте проводилась профилактика или замена вышедших из строя компонентов. Поэтому, размещая там свои данные, компании могут не переживать за непрерывность бизнес-процессов.

Клиенты МегаФона могут заместить зарубежные сервисы для корпоративных коммуникаций. Так, «Платформа для бизнеса» дает доступ сразу к нескольким сервисам:

почте для домена со встроенными антивирус-, антиспам- и антифишинг-программами и возможностью легко восстанавливать удаленные письма и отменять отправку сообщений;

корпоративному мессенджеру, который позволяет совершать аудио- и видеозвонки, обмениваться файлами, текстовыми и голосовыми сообщениями, а также создавать личные чаты, группы и каналы;

облачному файловому серверу для хранения данных, обмена файлами, совместного редактирования и работы с ними внутри команды.

Помимо этого, с помощью решений МегаФона клиенты могут проводить видеоконференции с участием до 100 человек. При этом есть возможность транслировать на экране выступления одновременно 16 спикеров. Также технология позволяет сохранять видеозаписи в формате HD для последующего просмотра и скачивания.

Для коммуникации с клиентами МегаФон предлагает пользоваться виртуальной АТС, которая объединяет мобильную и фиксированную связь в единую сеть на базе российского ПО. С помощью виртуальной АТС можно настроить прием звонков на единый многоканальный номер, распределить вызовы на любые мобильные и стационарные телефоны, анализировать статистику звонков и записи разговоров, а также интегрировать телефонию в CRM.

Если необходимо поддержать быструю и стабильную работу веб-ресурсов компании, есть решение CDN. Оно позволяет ускорить работу сайта, оптимизировать воспроизведение медиаконтента или организовать бесперебойную онлайн-трансляцию для аудитории любого размера.

Сервис «М2М-Мониторинг» на базе сети NB-IoT разработан для удаленного контроля SIM‑карт, установленных в М2М‑устройствах. Он помогает предотвращать внештатные ситуации и перерасход средств, получать оперативные уведомления и формировать отчеты.

Для компаний, которые работают с грузоперевозками, МегаФон предлагает платформу «Контроль автопарка». Она обеспечивает управление маршрутами движения транспортных средств, отслеживание показаний приборов и датчиков в режиме реального времени. Благодаря платформе клиент имеет возможность узнать местоположение и состояние груза — это поможет заранее подготовить склад и распределить задачи между сотрудниками.

«Безусловно, все последствия ухода иностранных вендоров из России можно будет оценивать только по прошествии нескольких лет. Однако уже сейчас мы видим, что в части отраслей российские разработчики и сервис-провайдеры были готовы предложить рынку достойную альтернативу. При смене поставщика решения всегда нужен сильный партнер, который будет готов помочь заказчику адаптировать бизнес-процессы, инфраструктуру и пользователей к новым решениям и новым условиям в целом. МегаФон является одним из таких партнеров», — Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФон.

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Меняющиеся внешние условия вынуждают бизнес разных масштабов и сфер быть гибким. В случае с недоступностью привычного софта и сервисов в России это значит искать отечественные аналоги и перестраиваться на них. Конечно, пока не все решения возможно импортозаместить, но российский IT-рынок идет к этому.

Реклама, ПАО МегаФон