«Плеер.ру»: конец эпохи легендарного магазина электроники

Однако к началу 2025-го дела у ритейлера, кажется, плохи как никогда – имущество его владельца Алексея Конышева арестовано, а его самого обвиняют в неуплате налогов на сумму порядка 10 млрд рублей. О том, как начинался бизнес «Плеер.ру», за что его не любили конкуренты, и какие проблемы с законом его окружали – в материале специального корреспондента RB.RU Ивана Козлова.

Интернет-магазин «Плеер.ру» за свою историю, берущую начало еще в 2000-х, преодолел действительно немало трудностей: не раз ему приходилось менять юридическое лицо, разбираться с претензиями надзорных органов и на время приостанавливать работу, чтобы потом открыться снова.

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Начало работы и большой успех

Магазин «Плеер.ру» был запущен в начале 2000-х, и сначала представлял собой только оффлайн-бизнес. Создал и с тех пор возглавлял площадку бизнесмен Алексей Конышев, который начал проект с продажи музыкальной техники – отсюда и говорящее название. Магазин торговал проигрывателями, наушниками и, разумеется, плеерами. Самому Алексею на тот момент было всего 17 лет и продажей электроники он занимался на московских рынках.

Стремительному росту бизнеса способствовал выход в онлайн. По данным сервиса Domaintools, сайт pleer.ru был зарегистрирован в марте 2001 года, и на первых порах он работал на манер современных ресейл-платформ – на нем можно было продавать, покупать и обменивать технику, а также общаться с самим Конышевым, который мог «поддержать беседу о последнем писке японской техники».

Сообщение Алексея Конышева на сайте Pleer.ru, 2001 год Источник: интернет-архив Wayback Machine

Магазин обязан едва ли не моментальной популярностью в Сети именно узкой направленности на аудиотехнику. Mp3-плееры появились в конце 1990-х и практически сразу стали хитом на российском рынке. В нулевых музыка распространялась в Рунете без ограничений, а в страну активно ввозилась электроника из Кореи и Японии. «Плеер.ру» начинал с техники Sony и Panasonic, но вскоре расширил ассортимент.

Спустя десять лет с момента запуска, Forbes включил «Плеер.ру» в рейтинг самых дорогих компаний отечественного сегмента интернета. Его выручка, по данным издания, тогда составляла 60 млн долларов (1,8 млрд руб. по среднегодовому курсу валют в 2012 году). Успех надолго закрепился за проектом: в 2016-ом ритейлер занял 88 место в рейтинге топ-100 крупнейших интернет-магазинов по версии Data Insight, а его выручка только от онлайн-продаж составляла без малого 1,3 млрд рублей.

Позднее основатель магазина Алексей Конышев расскажет, что летом 2014 года он собирался продать «Плеер.ру» за 2 млрд рублей – сделка, по его словам, сорвется из-за одного из поставщиков, которые потребует срочной выплаты долга и привлечет полицию.

Основатель Data Insight Федор Вирин в разговоре с RB.RU заявил, что «Плеер.ру» так и остался магазином из “нулевых”:

«Этот проект стал одним из столпов рынка, приучивших пользователей в России к электронной коммерции. Магазин, родившийся в 2000-х, так и остался существовать в той концепции: «много товара, дешево и сердито, приходи и забирай». И даже с появлением маркетплейсов с их премиальным обслуживанием и индивидуальным подходом, «Плеер» продолжал гнуть свою линию».

«Конечно, уже давно он не является лидером – это крепкий среднячок. При этом, если у покупателя все шло хорошо – можно назвать сервис идеальным. Человек просто приходил и покупал технику дешевле, чем в других местах. Но если что-то шло не так: возврат, брак, проблема… Тогда да, магазин давал сбой. И это, опять же, и есть тот самый сервис 2000-х. В 2010-х и уж тем более в 2020-х, такое уже не проходит. А 20 лет назад этот опыт был уникальным», – говорит Вирин.

Секрет популярности и его обратная сторона

Секрет фирмы был прост – практически со старта в магазине продавали технику по невероятно низким ценам, но с официальной гарантией, по крайней мере на бумаге. С одной стороны, это стало едва ли не основным инструментом продвижения «Плеер.ру». С другой – одной из причин его скандальной репутации.

У коллег по рынку такая политика вызывала негодование – в разное время владельца «Плеер.ру» обвиняли в демпинге и продаже товаров по ценам ниже закупочных. Так, в 2019 году президент «М.Видео» Александр Тынкован жаловался Forbes на то, что «Плеер.ру» портит рынок и убивает маржу.

Вопросы к проекту Конышева возникли и у Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупнейшие ритейлеры страны. В 2014 году организация признала интернет-магазин не соответствующим «стандартам обслуживания потребителя АКИТ». Все потому, что после контрольной закупки обнаружилось, что на сайте «Плеер.ру» отсутствует информация о правилах возврата товаров.

Из года в год в Интернете появлялись негативные отзывы о магазине, в основном касающиеся гарантии на товары, их качества и невозможности возврата. Одни говорили, что им продали поддельную технику. Другие жаловались не только на неоригинальность товара, но и на отказ в его возврате. Третьи приводили доводы в пользу того, что продукция магазина – контрафакт, а серийные номера с коробки не принимаются в официальных сервисных центрах. Некоторые пользователи выкладывали полноценные инструкции по борьбе с отказами в возврате, а на форумах любителей электроники стала расхожей фраза: «Лучше уж купить б/у, чем идти на “Плеер.ру”».

По мнению топ-менеджера одной из ведущих компаний российского рынка электроники, с которым пообщался RB.RU, на российском рынке есть практика получения “теневого источника дохода”:

«Электроника, особенно мобильная, обладает интересным свойством. Нет другого товара, как, скажем IPhone, который так дорого стоит и при этом в таких количествах покупается. Кроме того, такой товар чувствителен к цене. Сделал скидку – набежали покупатели. Бриллианты тоже дорогие, но на них не такой спрос, и не каждый поймет с ходу, что ему сделали скидку. Это сочетание факторов не могло не породить специфический бизнес: продавать электронику не с целью получить на этом прибыль, а с целью получить за это наличку, которую потом можно продать».

«Скажем, есть некое ООО «Игрок», оно купило IPhone за 100 рублей и продает его тоже за 100 рублей, но за наличные и через кассу не пробивает. Или пробивает через левую кассу. Потом приходит к нему ООО «Строй», которому нужен нал, чтобы заплатить взятку или черную зарплату. Оно переводит ООО «Игрок» 100 рублей и получает 90 наличными. У ООО «Строй» даже при этом цепочка НДС бьется в налоговой! А у ООО «Игрок» остается на руках 10 рублей прибыли. Нужно понимать, что 10% прибыли на IPhone позавидует любой продавец электроники, да еще и черным налом. Вот и появился такой специфический бизнес. Для его успеха нужна еще пара условий. Во-первых, должен быть поставщик под боком, чтобы не держать складской запас. Во-вторых – большой рынок. Поэтому такие схемы характерны именно для Москвы и Питера»", – рассказывает источник RB.RU.

По словам юристов, опрошенных RB.RU, подобные схемы характерны не только для сферы электроники, но и для ритейла в целом. Советник КА Pen & Paper Алена Гришкова говорит:

«В российской практике доказано множество случаев использования схем обналичивания денег. Часто уголовные дела против руководителей и бенефициаров таких компаний наносят значительный репутационный ущерб, что приводит к потере клиентов, а в условиях отсутствия контроля со стороны бенефициаров может даже привести к закрытию бизнеса. В первую очередь, участникам таких схем грозит ответственность по статье 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов, а также исполнители могут быть осуждены по статье 174 УК РФ за легализацию доходов, полученных преступным путем».

Покупатели описывают точку самовывоза “Плеер.ру” на Автозаводской как место, в котором принимали только наличную оплату: «Несколько касс. В каждую – очередь по пять-шесть человек. И куча банкоматов тут же, для снятия кэша». В официальной группе “Плеер.ру” в соцсети “Вконтакте” есть фотографии этого торгового зала, на которых действительно запечатлены ряды касс и банкоматов, что довольно нетипично для магазина электроники в 2010-х. По данным АКИТ, безналичную оплату на «Плеер.ру» запустили только в 2017 году.

Магазин "Плеер.Ру" у метро "Автозаводская" в Москве, 2011 год. Источник: официальная группа "Плеер.Ру" в VK

Смена юридических лиц и проблемы с законом

Первые серьезные проблемы с законом начались у “Плеер.ру” в 2018 году – тогда магазин временно остановил свою работу после совместной проверки ФНС и ФСБ. В магазине прошли обыски, были изъяты сопроводительные документы на товар и электронику. Компанию ООО «Алеко Т», которой тогда юридически принадлежал магазин, заподозрили в махинациях с чеками на сумму более 1 млн рублей.

«В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались. Сейчас в офисе компании проходят обыски. Сайт магазина не работает», — заявляла ФНС.

Через некоторое время магазин возобновил работу, однако весной 2019 ситуация повторилась – на сайте «Плеер.ру» появилось сообщение о том, что магазин временно не работает по техническим причинам. В пресс-службе ФНС в тоже время сообщили, что приостановка деятельности магазина произошла по решению суда из-за «установленных фактов грубого нарушения законодательства РФ о применении ККТ».

К работе «Плеер.ру» вернулся спустя тридцать дней, никак не прокомментировав ситуацию в медиа-пространстве. В том же году, у магазина сменилось основное юрлицо. Теперь им стал ООО «Электрон». По данным базы «Контур-Фокус», компания была зарегистрирована 27 февраля 2019 года практически по тому же адресу, что из «Алеко Т» – отличались лишь строения на шоссе Энтузиастов, 31. Новым генеральным директором сал Денис Уланский.

В 2022 году ФНС в ходе налоговой проверки установила задолженность ООО «Электрон» в размере 9,4 млрд рублей и обратилась для ее взыскания в суд, затем иски подали и контрагенты интернет-магазина.

Однако на тот момент, исходя из данных сервиса «Контур.Фокус», основные финансовые потоки интернет-магазина шли уже не через это юрлицо. В 2021 году Алексей Конышев, будучи правообладателем товарного знака PLEER, лицензировал его компании ООО «Восход» с генеральным директором в лице Артёма Кобзаря. За 2022-2023 гг. выручка ООО «Восход» составила 6,3 млрд руб, в то время как в ООО «Электрон», зарабатывавшем в 2019-2021 гг, аналогичные суммы, в 2022 г. выручка резко упала до 7,2 млн руб, а в 2023 г. – до 9 тыс.

Сейчас и ООО «Электрон», и ООО «Восход» являются ответчиками десяткам исков от ФНС и контрагентов более чем на 10 млрд руб.

Остановка работы

В сентябре 2024 на сайте “Плеер.ру” появилось уже практически традиционное сообщение о том, что магазин временно останавливает работу. Компанию стали спешно покидать сотрудники – на HeadHunter в один день появилось сразу четыре объявления экс-менеджеров «Плеер.ру» о поиске работы.

Сам основатель проекта Алексей Конышев объяснил происходящее “тотальными изменениями” – магазин, по его словам, готовили к превращению в маркетплейс, приложение которого должно было появиться в App Store и Google Play в ноябре. В разговоре с «Коммерсантом» он утверждал, что в планах площадки подключить к своей партнерской программе все магазины электроники в стране.

Спустя два месяца грандиозные планы рухнули. В конце ноября стало известно, что инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Москве подала к ООО «Восход» и Алексею Конышеву лично иск на 9,8 млрд рублей. Арбитражный суд арестовал счета, бизнес и имущество Конышева по обвинению в уклонении от уплаты налогов, запретив производить любые действия с товарным знаком PLEER. Также ему нельзя пользоваться автомобилем BMW X7 и совершать действия с 17,7 га земель сельскохозяйственного назначения во Владимирской области.

Иски к ООО «Восход» буквально посыпались со всех сторон. В суд обратились десятки компаний, в том числе французская фирма «Тефаль» и Сбербанк. Последние выдвинули требование на возмещение 225 млн рублей. Причиной обращения в суд банка стало намерение взыскать задолженность по соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам. Исходя из судебного определения, ответчик на заседание 20 января не явился. Следующее заседание назначено на начало марта. Но 3 февраля на портале «Федресурс» появилась информация о том, что банк что подаст в суд заявление о банкротстве ООО «Восход».

В начале декабря основатель «Плеер.ру» подал заявление о личном банкротстве. В случае признания Конышева банкротом, его имущество будет продано на торгах, а вырученные средства пойдут на погашение долга перед ФНС и другими кредиторами. Общая сумма требований к предпринимателю составляет порядка 330 млн рублей.

Алексей Конышев, команда “Плеер.Ру” и представители ФНС не ответили на вопросы RB.RU для этой статьи на момент публикации.