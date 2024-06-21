Яблоко от китайской яблони: обзор Huawei MatePad 11.5S

Но не только собственная ОС представляет интерес в устройствах Huawei. Сам планшет, который попал ко мне на обзор, необычный и функциональный, хотя большая часть его преимуществ раскрывается только с клавиатурой и стилусом. Что за девайсы помогут раскрыть потенциал новинки и в чем главная сила устройства — читайте в материале RB.RU.

В июне 2024 года ритейлеры начали продажи нового планшета от Huawei — MatePad 11.5S за 36 тыс. рублей. Китайский бренд продолжает развивать линейку универсальных таблетов, заменяющих ноутбуки. Техника работает на собственной ОС компании — HarmonyOS. С момента запуска системы в 2019 утекло много воды, но она все еще экзотична для новых пользователей.

Содержание:

Стилуса в комплекте нет — его нужно докупать отдельно

Комплект

Коробка таблета стандартная: в ее комплекте лежат зарядная вилка Type-A и зарядный кабель Type-A — Type-C. Приятный бонус — салфетка из микрофибры.

Дизайн

На обзор предоставлена версия MatePad 11.5S в светло-бирюзовом цвете. Хотя оттенки напоминают больше фиолетовый. Металл выглядит надежно, красиво переливается на свету и не скользит в руках. При этом наличие металла не делает планшет тяжелым — его вес всего 500 граммов.

Одинокий глазок камеры аккуратно прибран в правый верхний угол устройства выпирающим овалом. Рядом с ним — вспышка. Посередине корпуса выгравирована блестящая надпись Huawei. По бокам у устройства расположены динамики. Помимо них слева есть кнопка питания, а справа — разъем Type-C. На верхней грани находится рычажок регулировки громкости, а снизу — магниты для клавиатуры.

Корпус не маркий, даже на свету не видно следов и пятен

Грани у экрана достаточно большие, зато симметричные и без выреза под фронтальную камеру — она виднеется на верхней рамке. Что важно, стекло у дисплея с матовым покрытием, поэтому бликов на свету не будет. Также оно защищает планшет от лишней грязи и отпечатков пальцев. О салфетке из коробки не вспоминаешь.

Внешний вид устройства можно назвать аккуратным: не особенный, но опрятный.

Экран

Диагональ экрана — 11,5 дюймов. Матрица IPS, с разрешением 2,8К и с частотой обновления 144 Гц. Несмотря на тип матрицы, дисплей яркий, с глубоким черным и без зернистости. У экрана широкие рамки из-за использования IPS Устаревший тип экрана IPS отличается от популярного AMOLED более сдержанной цветовой гаммой и низким воздействием синего излучения на зрение. Дисплеи такого типа установлены в игровых мониторах — при работе с ними нет сильной нагрузки на глаза.: они нужны для подсветки, без которой экран не работает. Выбор для планшета оптимальный, так как ШИМа (нагрузки на глаза из-за колебаний частот матрицы) у таких дисплеев практически нет.

Для продолжительной работы с планшетом этот экран почти идеален. От него не устают глаза, а изображение не кажется мелким за счет большой диагонали. У дисплея естественные цвета — нет ощущения, что картинка ядовитая. Для чтения подойдет режим «электронной книги», который переключает экран в черно-белые оттенки.

Рамки симметричные — перфекционисты ликуют

Общее впечатление от дисплея приятное. Он чем-то напоминает игровые мониторы, за которыми можно сидеть часами. Хотя у матовой поверхности есть минус, который заметен при длительном использовании — изображение становится будто плоским.

MatePad 11,5S — не лучшее устройство для просмотра мультимедиа-контента, можно обратиться к другим вариантам — тот же Honor Pad 9 подарит больше впечатлений за счет AMOLED. Экран у конкурента насыщеннее по краскам и без матового покрытия. На него банально приятно смотреть. Но именно для работы и чтения таблет от Huawei будет предпочтительнее.

Производительность С момента введения американских санкций против Huawei компания начала производство собственных процессоров Kirin. В MatePad 11.5S установлен новый — 9000WL. Но как показывает себя таблет в деле? Достаточно уверенно: система не тормозит, сторонние приложения шустро работают, и в играх проблем тоже не возникает. В Genshin Impact на высоких настройках графики устройство держит стабильные 30 кадров в секунду даже в экшен-сценах. В тайтлах попроще и вовсе достигается планка в 60-120 кадров. Достоинством чипа от Huawei является технология NearLink. Она позволяет «родным» гаджетам легко синхронизироваться друг с другом. Вместе с клавиатурой и стилусом Huawei планшет получает дополнительные функции. Например, можно транслировать картинку с планшета на ноутбук — и даже управлять таблетом дистанционно. Доступна синхронизация всех данных между устройствами, в том числе фото и номеров телефонов. Даже удивительно, что в таком тонком корпусе умещается такая мощь Клавиатура Которая легко превращается в чехол. Магнитится к корпусу и подключается через те самые датчики на нижней грани устройства. Аксессуар белый — напоминает ноутбуки компании серии X. Удобно, что гаджет можно отделить от кейса и писать на расстоянии от планшета. Ход клавиш у клавиатуры хуже, чем у аналогов от Apple. Кнопки громко стучат, хотя нажимаются плавно. Но есть и другие нюансы. Например, клавиша Enter по размеру как обычная буквенная. То и дело нажимаешь выше или ниже нее. Также некоторые комбинации клавиш очень неудобные. Смена языка происходит только через Ctrl+Пробел, о чем трудно догадаться без инструкции. Но привыкнуть можно, поэтому спустя час работы горячие клавиши нажимаются «на автомате». Заменит ли планшет с клавиатурой ноутбук? Нет. Скорее, подменит — конспекты по учебе строчить комфортно. Но писать такие обзоры лучше на полноразмерных клавиатурах. Стилус M-Pencil 3-го поколения — незаменимый аксессуар для планшета. Таблет моментально реагирует на касания стилуса, без задержки. Высокая точность определения силы нажатия тоже помогает в работе. Хотя свои проблемы у него есть. Во-первых, он капризный при подключении. Стилус недостаточно положить на верхнюю рамку планшета, чтобы он примагнитился и «состыковался». Ему необходимо определенное положение в конкретном месте. Подсказок MatePad 11,5 не давал — коннект стилуса к устройству стал целым квестом. Во-вторых, гаджет достаточно скользкий. Не хватает рифления, как на хороших ручках, чтобы пальцы не упускали устройство. Стилус постоянно приходится перехватывать, хотя серьезного дискомфорта это не доставляет. Система Планшет работает на HarmonyOS версии 4.2. В феврале я уже ознакомился с ней на флагманском MatePad Pro — и отметил, что она почти неотличима от Android и полна шероховатостей. За полгода ситуация чуть улучшилась. Багов и тормозов стало меньше, интуитивность повысилась. Большинство опций система пошагово объясняет. Хотя ряд недостатков сохранился. Мне до сих пор не понятна страсть китайских производителей к предустановленным приложениям. И ладно бы они были полезными — на MatePad 11,5 мне предлагали загрузить сервисы микрозаймов и чат-рулетки. Вспомнил, как раньше на Windows скачивались браузер Amigo и реклама казино. Сомнительный бизнес Самый явный минус HarmonyOS — отсутствие Google-сервисов. Даже спустя пять лет с запуска новой ОС они устанавливаются с костылями и работают нестабильно. YouTube медленно загружается, Google Docs вылетает. Тем более, приложения работают через сторонний сервис, что заставляет задуматься о безопасности. Хотя положительных сторон у ОС тоже достаточно. У нее симпатичный дизайн, она гибко настраивается и полна полезных системных приложений. Вкупе с многооконным режимом (до четырех окон), работать с HarmonyOS удобно. Расскажу об особенностях некоторых приложений, разработанных специально для Harmony OS. Блокнот Универсальная утилита, идеально подходящая для ведения конспектов или записей на рабочих встречах. Она поддерживает стилус, поэтому писать и рисовать можно от руки — а затем перевести все в печатный текст. Но точность перевода пострадает, будут опечатки. В самих записях можно отредактировать размер, шрифт и другие параметры. Слайдер: Блокнот в HarmonyOS PetalClip Все еще лучшее приложение для монтажа видео на мобильных устройствах, на мой взгляд. Крайне интуитивное, оно превращает монотонное занятие в увлекательный пазл. Для профессиональной обработки контента его не хватит, но создавать короткие проекты легко. Тем более, мощности MatePad 11,5 для этого хватит. GoPaint Будь я ребенком, восторгу бы не было предела. Это версия Paint с большим набором дополнительных фишек. Приложение подойдет для графических дизайнеров и студентов. В нем можно создавать инфографики в свободном стиле от руки. Canva оно не заменит, но нарисовать пару шедевров можно — нужны лишь фантазия и стилус. Изображения сохраняются в JPG и PNG. Я художник, я так вижу Безопасность Сканера отпечатка пальцев нет — только аналог Face ID. Работает он быстро и надежно. С помощью фотографии или с закрытыми глазами планшет не разблокировать. Звук и микрофон В устройстве установлено четыре динамика с технологией Histen 9.0 — она подстраивает звук с учетом задачи. Например, в музыке акцент будет на высоких и низких частотах, чтобы были различимы отдельные инструменты. В кино и играх будет больше объема и глубины. Но это в теории. А на практике? Конечно, динамики не заменят дополнительных аудиоустройств в музыке и играх. По качеству к ним вопросов нет: звучание на уровне хороших ноутбуков. Для просмотра видео их достаточно, в том числе благодаря запасу громкости и балансу по частотам. Но для любимых треков лучше выбрать Bluetooth-колонку, а для игр — наушники. С микрофонами все обычно. Собеседника вы услышите, но подкаст на таком планшете не записать. Камеры Их две: задняя и фронтальная. Основная на 13 Мпикс — делает относительно нормальные снимки. Конечно, не уровень среднебюджетных смартфонов, вроде Realme 12 Pro или Oppo Reno11. Но среди планшетов и нет категории «фотофлагманы». Пусть производители лучше экономят на объективах, чем на экране или процессоре. Слайдер: Huawei MatePad 11.5s С фронтальным глазком на 8 Мпикс — тоже ничего выдающегося. Она подходит для того, чтобы созвониться с близкими и коллегами. Главное, что лицо распознает безошибочно. Автономность В MatePad 11.5S установлена батарея 8800 мА/ч. Цифра внушительная — с хорошей оптимизацией софта планшета хватит на два дня работы с текстом. Даже с учетом работы с видео и графикой время сократится несущественно. Разве что игры могут критично повлиять на автономность. При беспрерывном взаимодействии с планшетом устройство проработает 8-9 часов. Время зарядки стандартное: до 100% за 100-110 минут. Беспроводной зарядки нет. Вывод Huawei за последние годы сумел оправиться от ограничений, связанных с сервисами от Google и поставкой чипов. Новые гаджеты получаются качественными и конкурентными. Хотя, как и другие устройства из Поднебесной, они не лишены региональных нюансов. То тут, то там в системе проскакивают иероглифы. MatePad 11.5S не получится назвать идеальным планшетом. Все-таки он полон причуд и проблем. Предустановленные приложения, костыли для работы отдельных утилит и баги в ОС могут смутить потенциального пользователя. И матовый IPS-дисплей — история на любителя. Но пишущие люди и студенты по-достоинству оценят роскошные системные приложения, которые раскрываются с функциональным стилусом и удобной клавиатурой. А в перерыве между работой можно посмотреть что-то интересное — громкие динамики и большой экран дарят положительный опыт. Мощности устройства хватит для любых игр. Высокая автономность только упрочит эти преимущества. Тем более, что по цене он будет куда доступнее iPad Air 2024 года, хотя по количеству функций китайский таблет не уступает. MatePad 11.5S — планшет, который не станет хитом или очередным «топом за свои деньги». Но точно может потягаться с конкурентами на Android и iOS, особенно если у вас есть другие устройства от Huawei. В рамках своей экосистемы планшет раскрывается лучше всего. Преимущества Недостатки Небольшой вес Большие рамки вокруг экрана От экрана не устают глаза Сложности в установке отдельных приложений Производительный чип Аксессуары подключаются через раз Полезные системные приложения Неочевидные хоткеи на клавиатуре Удобные аксессуары Хороший звук Высокая автономность Фото на обложке и в тексте: Александр Сенников