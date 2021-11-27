Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Рад потерять 13 миллионов долларов»: бренд Lush в знак протеста ушел из социальных сетей

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Косметический бренд Lush закрыл свои социальные сети накануне праздника Дня благодарения в США, перед которым многие компании традиционно устраивают Черную Пятницу — день распродаж с большими скидками. Руководство бренда считает, что нельзя поддерживать соцсети, так как те негативно влияют на молодежь.

«Рад потерять 13 миллионов долларов»: бренд Lush в знак протеста ушел из социальных сетей

Гендиректор производителя косметики Lush Марк Константин заявил, что даже рад потерять деньги после ухода бренда из соцсетей, так как те приносят людям вред, сообщает The Guardian.

Бренд закрыл свои аккаунты в Facebook, Instagram, TikTok и популярном в США мессенджере Snapchat.

«Я рад потерять 10 миллионов фунтов после закрытия нашего фейсбука», — заявил Марк Константин.

Эту сумму — 10 млн фунтов или примерно $13 млн — по оценке аналитиков компания потеряет после ухода из соцсетей.

Но, как утверждает Константин, деньги ничего не значат, когда речь идет о психическом здоровье подростков.

По его мнению, компания не может быть представлена в соцсетях, зная, какой вред они наносят сознанию детей, и утверждать, что она заботится о своих покупателях.

Константин заверил, что это не пиар-ход, а возвращаться в соцсети они не собираются, тем более, сделав это, компания «станет посмешищем».

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

В последнее время в прессе все чаще появляется информация об исследованиях, подтверждающих негативное влияние соцсетей на психологическое здоровье их пользователей, особенно подростков.

Большинство обвинений направлены на компанию Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp. Кроме негативного влияния на подростков ее также обвиняют в распространении ложной информации, разжигании ненависти между людьми, нарушении прав на частную жизнь пользователей, разном отношении к пользователям в зависимости от их социального положения и достатка и токсичности, недобросовестной конкуренции.

Скандалы уже повлияли на рынок: Snapchat, TikTok и YouTube, например, согласились делиться исследованиями о влиянии своего контента на детей, а Facebook решил удалить биометрические данные миллиарда пользователей, собранные за последние десять лет.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Al Robinson/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Три компонента IT-продвижения из зарубежной практики, к которым стоит присмотреться
  2. 2 Топ-5 ошибок в PR: что компании делают не так
  3. 3 Тренды корпоративных коммуникаций в эпоху новой нормы
  4. 4 Защита репутации в сети: как наказать обидчиков за клевету
  5. 5 Каким должен быть PR-специалист в 2021 году?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

28 ноября 2021

Академия инноваторов от Московского инновационного кластера

28 ноября 2021

Wildhack от КРОК

28 ноября 2021

Energy Data Science Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ