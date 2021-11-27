«Рад потерять 13 миллионов долларов»: бренд Lush в знак протеста ушел из социальных сетей

Косметический бренд Lush закрыл свои социальные сети накануне праздника Дня благодарения в США, перед которым многие компании традиционно устраивают Черную Пятницу — день распродаж с большими скидками. Руководство бренда считает, что нельзя поддерживать соцсети, так как те негативно влияют на молодежь.

Гендиректор производителя косметики Lush Марк Константин заявил, что даже рад потерять деньги после ухода бренда из соцсетей, так как те приносят людям вред, сообщает The Guardian.

Бренд закрыл свои аккаунты в Facebook, Instagram, TikTok и популярном в США мессенджере Snapchat.

«Я рад потерять 10 миллионов фунтов после закрытия нашего фейсбука», — заявил Марк Константин.

Эту сумму — 10 млн фунтов или примерно $13 млн — по оценке аналитиков компания потеряет после ухода из соцсетей.

Но, как утверждает Константин, деньги ничего не значат, когда речь идет о психическом здоровье подростков.

По его мнению, компания не может быть представлена в соцсетях, зная, какой вред они наносят сознанию детей, и утверждать, что она заботится о своих покупателях.

Константин заверил, что это не пиар-ход, а возвращаться в соцсети они не собираются, тем более, сделав это, компания «станет посмешищем».

В последнее время в прессе все чаще появляется информация об исследованиях, подтверждающих негативное влияние соцсетей на психологическое здоровье их пользователей, особенно подростков.

Большинство обвинений направлены на компанию Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp. Кроме негативного влияния на подростков ее также обвиняют в распространении ложной информации, разжигании ненависти между людьми, нарушении прав на частную жизнь пользователей, разном отношении к пользователям в зависимости от их социального положения и достатка и токсичности, недобросовестной конкуренции.

Скандалы уже повлияли на рынок: Snapchat, TikTok и YouTube, например, согласились делиться исследованиями о влиянии своего контента на детей, а Facebook решил удалить биометрические данные миллиарда пользователей, собранные за последние десять лет.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Al Robinson/Shutterstock