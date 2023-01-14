Рост биткоина, сокращение производства вакцин, поражение «Победы»: главное для бизнеса к утру 14 января

Главная криптовалюта мира снова пошла в рост впервые с ноября 2022 года, в США стартовало судебное расследование по иску против Twitter, ряд штатов запретило TikTok, а в России лоукостер «Победа» вынужден будет поменять правила провоза багажа на фоне общего падения спроса на перелеты, а кинотеатры приглашают школы проводить у себя уроки литературы. RB продолжает следить за инфоповодами из разных сфер бизнеса в России и в мире.
- Стоимость биткоина выросла на 11% к концу недели и превысила отметку $21 тыс. впервые с ноября 2022 года.
- Johnson & Johnson сокращает производство вакцин от COVID-19 на фоне падения спроса (The Wall Street Journal).
- Spotify восстановился после сбоя в пятницу ночью, на который пожаловалось более 30 тыс. пользователей (DownDetector).
- Штат Кентукки вслед за Висконсином и Северной Каролиной запретил использование TikTok на государственных устройствах.
- На Twitter подали в суд за утечку данных более чем 200 млн пользователей, истец будет требовать не только возмещения ущерба, но и стороннего аудита политик безопасности компании (Bloomberg).
- Лоукостер «Победа» не смог доказать в суде свое право устанавливать собственные нормы провоза багажа, поэтому в ближайшее время изменит правила провоза ручной клади.
- Российские авиакомпании перевезли 95,1 млн пассажиров в 2022 году, что на 16 млн человек или на 14,3% меньше по сравнению с предыдущим годом («Ведомости» со ссылкой на Росавиацию).
- Минпромторг разъяснил, что автокредит со скидкой 20% в 2023 году смогут получить заемщики с детьми, работники государственных медицинских организаций, военнослужащие и их семьи (включая бывших военных пенсионеров), а также граждане, сдающие машину в трейд-ин или ранее никогда не имевшие собственности автомобиль.
- Ассоциация владельцев кинотеатров предложила правительству оплачивать себестоимость билетов для школьников, чтобы те могли проводить в кино уроки литературы и «патриотического воспитания» (это также поможет поддержать ощущающую спад индустрию кинопроката).
- «Росгосстрах» и сервис «Большая страна» подсчитали, что из 40% россиян, которых не устраивает сервис на отечественных курортах, большинство (66%) не довольны неоправданно высокими в сравнении с состоянием помещений и предоставляемым сервисом ценами на проживание.
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