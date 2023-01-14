Главная криптовалюта мира снова пошла в рост впервые с ноября 2022 года, в США стартовало судебное расследование по иску против Twitter, ряд штатов запретило TikTok, а в России лоукостер «Победа» вынужден будет поменять правила провоза багажа на фоне общего падения спроса на перелеты, а кинотеатры приглашают школы проводить у себя уроки литературы. RB продолжает следить за инфоповодами из разных сфер бизнеса в России и в мире.

Рост биткоина, сокращение производства вакцин, поражение «Победы»: главное для бизнеса к утру 14 января