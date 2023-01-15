Успех комедии «Чебурашка» в кинопрокате привел к росту спроса на товары с Чебурашкой, в России дорожают телевизоры и добыча нефти, а Credit Suisse готовится к сокращению числа банкиров. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Рост спроса на Чебурашку и проблемы Credit Suisse: главное 15 января