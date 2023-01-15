Рост спроса на Чебурашку и проблемы Credit Suisse: главное 15 января

Ахмед Садулаев
Успех комедии «Чебурашка» в кинопрокате привел к росту спроса на товары с Чебурашкой, в России дорожают телевизоры и добыча нефти, а Credit Suisse готовится к сокращению числа банкиров. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Рост спроса на Чебурашку и проблемы Credit Suisse: главное 15 январяАхмед Садулаев
Мир
- Мировые цены на энергоресурсы невозможно снизить, поскольку спрос на них сейчас превышает предложение, заявил глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.
Россия
- Стоимость добычи энергоресурсов в России выросла из-за истощения запасов наиболее продуктивных месторождений. На фоне санкций добыча нефти в РФ приблизилась к порогу рентабельности.
Бизнес
- На фоне успеха в прокате комедии «Чебурашка» в разы вырос спрос на книги о Чебурашке и мягких игрушек с героем произведений Эдуарда Успенского.
- Продавцы электроники сообщили РБК о росте стоимости телевизоров на 10% по итогам 2022 года. Это связано с ростом числа дорогих моделей, цены на базовый ассортимент остались на прежнем уровне.
- Wildberries в Беларуси перестал взимать плату за возврат не подошедшего товара.
Финансы
- Швейцарский банк Credit Suisse сократит более 10% инвестиционных банкиров в Европе в 2023 году. По информации FT, организация готовится опубликовать отчет о втором подряд убыточном годе.
Фото: Tina Mustafina / Shutterstock
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