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Рост спроса на Чебурашку и проблемы Credit Suisse: главное 15 января

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Успех комедии «Чебурашка» в кинопрокате привел к росту спроса на товары с Чебурашкой, в России дорожают телевизоры и добыча нефти, а Credit Suisse готовится к сокращению числа банкиров. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Рост спроса на Чебурашку и проблемы Credit Suisse: главное 15 января

Мир

  • Мировые цены на энергоресурсы невозможно снизить, поскольку спрос на них сейчас превышает предложение, заявил глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.

Россия

  • Стоимость добычи энергоресурсов в России выросла из-за истощения запасов наиболее продуктивных месторождений. На фоне санкций добыча нефти в РФ приблизилась к порогу рентабельности.

Бизнес

  • На фоне успеха в прокате комедии «Чебурашка» в разы вырос спрос на книги о Чебурашке и мягких игрушек с героем произведений Эдуарда Успенского.
  • Продавцы электроники сообщили РБК о росте стоимости телевизоров на 10% по итогам 2022 года. Это связано с ростом числа дорогих моделей, цены на базовый ассортимент остались на прежнем уровне.
  • Wildberries в Беларуси перестал взимать плату за возврат не подошедшего товара.

Финансы

  • Швейцарский банк Credit Suisse сократит более 10% инвестиционных банкиров в Европе в 2023 году. По информации FT, организация готовится опубликовать отчет о втором подряд убыточном годе.

Фото: Tina Mustafina / Shutterstock

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