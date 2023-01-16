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Fintech-сервис CarMoney меняет прописку, просроченную молочку не пропустят на кассе: главное 16 января

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Магнит» с новой технологией не пропустит просроченную молочку, fintech-сервис  CarMoney решил сменить кипрскую прописку на российску, Минфин Белоруссии сообщил ос оздании совместного с РФ налогового комитета и другие события 16 января.

Fintech-сервис CarMoney меняет прописку, просроченную молочку не пропустят на кассе: главное 16 января

Мир

  • Минфин Белоруссии анонсировал создание совместного с РФ налогового комитета в 2023 году. В марте ожидается запуск информационной системы для обмена налоговой информацией.

Финансы

  • Объем размещений высокодоходных облигаций в декабре 2022 года превысил 2 млрд рублей, сравнявшись с суммарным показателем первых двух месяцев года. При этом премии к доходности госбумаг после взлета весной почти вернулись к значениям января—февраля. 

Бизнес

  • Fintech-сервис CarMoney решил перевести головную структуру с Кипра в РФ. В компании считают, что это позволит снизить санкционные риски.
  • Основатель агентства influencer-маркетинга DeadLine Роман Колесников запустил бренд товаров для домашних животных Bushy. В продаже кожаные ошейники и поводки-перестежки, керамические миски и полотенца.
  • В 2022 году выручка российских разработчиков искусственного интеллекта для распознавания лиц выросла на 30-35%. Компании также нарастили экспорт в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в Индию и Южную Америку.
  • Торговые сети запустили технологию для автоматической проверки срока годности промаркированной молочной продукции на кассе. Первым ее протестирует «Магнит». 
  • За год натуральные продажи газированных напитков снизились почти на 10%, а их доля упала до 8,5% рынка.  Сейчас компании сосредоточены в первую очередь на самых популярных, то есть сладких, позициях.

Сервисы

  • Сервисы, позволяющие взять электронику напрокат, по итогам 2022 года отметили рост спроса на игровые консоли. Некоторые арендодатели предлагают приставки, на которых из-за ухода их производителей из РФ недоступны локальные магазины, в комплекте с уже настроенными иностранными аккаунтами. 

Фото на обложке: beeboys / Shutterstock

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