Fintech-сервис CarMoney меняет прописку, просроченную молочку не пропустят на кассе: главное 16 января

Карина Пардаева
«Магнит» с новой технологией не пропустит просроченную молочку, fintech-сервис CarMoney решил сменить кипрскую прописку на российску, Минфин Белоруссии сообщил ос оздании совместного с РФ налогового комитета и другие события 16 января.
Fintech-сервис CarMoney меняет прописку, просроченную молочку не пропустят на кассе: главное 16 январяКарина Пардаева
Мир
- Минфин Белоруссии анонсировал создание совместного с РФ налогового комитета в 2023 году. В марте ожидается запуск информационной системы для обмена налоговой информацией.
Финансы
- Объем размещений высокодоходных облигаций в декабре 2022 года превысил 2 млрд рублей, сравнявшись с суммарным показателем первых двух месяцев года. При этом премии к доходности госбумаг после взлета весной почти вернулись к значениям января—февраля.
Бизнес
- Fintech-сервис CarMoney решил перевести головную структуру с Кипра в РФ. В компании считают, что это позволит снизить санкционные риски.
- Основатель агентства influencer-маркетинга DeadLine Роман Колесников запустил бренд товаров для домашних животных Bushy. В продаже кожаные ошейники и поводки-перестежки, керамические миски и полотенца.
- В 2022 году выручка российских разработчиков искусственного интеллекта для распознавания лиц выросла на 30-35%. Компании также нарастили экспорт в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в Индию и Южную Америку.
- Торговые сети запустили технологию для автоматической проверки срока годности промаркированной молочной продукции на кассе. Первым ее протестирует «Магнит».
- За год натуральные продажи газированных напитков снизились почти на 10%, а их доля упала до 8,5% рынка. Сейчас компании сосредоточены в первую очередь на самых популярных, то есть сладких, позициях.
Сервисы
- Сервисы, позволяющие взять электронику напрокат, по итогам 2022 года отметили рост спроса на игровые консоли. Некоторые арендодатели предлагают приставки, на которых из-за ухода их производителей из РФ недоступны локальные магазины, в комплекте с уже настроенными иностранными аккаунтами.
Фото на обложке: beeboys /
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