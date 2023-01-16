«Магнит» с новой технологией не пропустит просроченную молочку, fintech-сервис CarMoney решил сменить кипрскую прописку на российску, Минфин Белоруссии сообщил ос оздании совместного с РФ налогового комитета и другие события 16 января.

Fintech-сервис CarMoney меняет прописку, просроченную молочку не пропустят на кассе: главное 16 января