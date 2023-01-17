Gbooking разделили бизнес, мобильные приложения ряда автомобильных брендов не работают: главное 17 января

ЦБ РФ выявил схему тмывания денег с помощью монет, Michael Kors покинет российский рынок, мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan, Infiniti и другие события 17 января — в дайджесте RB.RU.
Финансы
- Банк России выявил схему отмывания денег с помощью монет. Механизм запускается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные.
Бизнес
- Сервис для онлайн-записи клиентов Gbooking разделил бизнес на российский и международный. Израильская GBooking LTD перестала владеть брендом «Джибукинг» в России и сосредоточилась на развитии бренда Med.me в Израиле и его запуске в 2023 году в Европе, США и странах MENA.
- Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors решил отказаться от поставок в Россию. Интернет-магазин компании в России уже приостановил работу.
- Производители йогуртов опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые используются как загустители. Поставки ингредиентов из ЕС остановились из-за санкций против РФ, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья.
- Структуры бывших топ-менеджеров Warner Music Russia купили лейбл Kiss Koala, который управляет локальным каталогом ушедшей из России Sony Music. В результате слияния на рынке появился новый дистрибутор, который будет конкурировать с Zvonko Group и Believe.
Транспорт
- Мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan, Infiniti перестали работать в России. Речь идет о сервисах-коннектах, которые позволяют удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля.
Фото на обложке: Honeybee49 /
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