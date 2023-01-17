Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Gbooking разделили бизнес, мобильные приложения ряда автомобильных брендов не работают: главное 17 января

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЦБ РФ выявил схему тмывания денег с помощью монет, Michael Kors покинет российский рынок, мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan, Infiniti и другие события 17 января — в дайджесте RB.RU.

Gbooking разделили бизнес, мобильные приложения ряда автомобильных брендов не работают: главное 17 января

Финансы

  • Банк России выявил схему отмывания денег с помощью монет. Механизм запускается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные.

Бизнес

  • Сервис для онлайн-записи клиентов Gbooking разделил бизнес на российский и международный. Израильская GBooking LTD перестала владеть брендом «Джибукинг» в России и сосредоточилась на развитии бренда Med.me в Израиле и его запуске в 2023 году в Европе, США и странах MENA. 
  • Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors решил отказаться от поставок в Россию. Интернет-магазин компании в России уже приостановил работу.
  • Производители йогуртов опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые используются как загустители. Поставки ингредиентов из ЕС остановились из-за санкций против РФ, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья.
  • Структуры бывших топ-менеджеров Warner Music Russia купили лейбл Kiss Koala, который управляет локальным каталогом ушедшей из России Sony Music. В результате слияния на рынке появился новый дистрибутор, который будет конкурировать с Zvonko Group и Believe.

Транспорт

  • Мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan, Infiniti перестали работать в России. Речь идет о сервисах-коннектах, которые позволяют удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля. 

Фото на обложке: Honeybee49 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россия начала переговоры с Ираном о создании стейблкоина
  2. 2 В странах ЕАЭС могут ограничить работу маркетплейсов с участием иностранного капитала
  3. 3 Fintech-сервис CarMoney меняет прописку, просроченную молочку не пропустят на кассе: главное 16 января
  4. 4 «Я работаю финансовым аналитиком в США» — как начать успешную карьеру в финансах в Америке
  5. 5 Инвестиционные итоги — 2022: что произошло в прошлом году? Ключевые события
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 января 2023

Seasons Tech 3.0

19 января 2023

Goznak Startup Lab

20 января 2023

ИТ-олимпиада «Траектория будущего»

23 января 2023

Yandex Cloud Boost

25 января 2023

Акселератор «МЕДСИ»

Все ВОЗМОЖНОСТИ