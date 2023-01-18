На российский рынок в прошлом году вышло вдвое меньше иностранных брендов, Fix Price открыла два первых магазина в Монголии, Mars решила продать завод соусов в Подмосковье и другие новости 18 января — в обзоре RB.RU.

Антифрод-платформа, филиалы дружественных банков в России: главное 18 января