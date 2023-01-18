Антифрод-платформа, филиалы дружественных банков в России: главное 18 января

Карина Пардаева
На российский рынок в прошлом году вышло вдвое меньше иностранных брендов, Fix Price открыла два первых магазина в Монголии, Mars решила продать завод соусов в Подмосковье и другие новости 18 января — в обзоре RB.RU.
Антифрод-платформа, филиалы дружественных банков в России: главное 18 январяКарина Пардаева
Бизнес
- На российском рынке в 2022 году появилось девять новых иностранных брендов против 19 новых марок в 2021 году.
- Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price вышла на рынок Монголии. Первые два магазина открылись в столице — Улан-Баторе.
- Mars ищет покупателей на завод соусов в Подмосковье, который не смог обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли. Актив оценивается продавцом в 370 млн рублей.
- Российская сеть магазинов джинсовой одежды Westland с якобы американскими корнями готовится свернуть бизнес. Компания закрыла интернет-магазин и большую часть розничных точек, распродавая остатки коллекций.
Финансы
- Банкам из дружественных стран могут разрешить открывать в России свои филиалы. В будущем это поможет привлекать иностранные инвестиции.
Технологии
- В декабре 2022 года Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Система нужна для борьбы с телефонными мошенниками.
- В России к концу года может начаться массовое производство IP-камер видеонаблюдения. Ежегодно в РФ будет изготавливаться около полумиллиона таких устройств.
- Число доменов .ru по итогам 2022 года опустилось ниже 5 млн, больше 250 тыс. физлиц и ИП перестали быть их администраторами.
- Правительство до 2030 года направит около 24,6 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта в РФ, еще около 100 млрд рублей в направление вложит Сбербанк, следует из утвержденной властями «дорожной карты».
Фото на обложке: Velishchuk Yevhen /
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