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SberDevices в странах ЕАЭС, обороты парфюмерии растут: главное 19 января

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Парфюмерия пользуется ажиотажным спросом, оплата штрафов ГИБДД через «ВКонтакте», МТС повышает тарифы и другие новости 19 января.

SberDevices в странах ЕАЭС, обороты парфюмерии растут: главное 19 января

Мир

  • Посольство России в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из российского гражданства. Ранее Эстония потребовала сократить число сотрудников посольства вдвое, до восьми человек, в срок до 1 февраля

Финансы

  • В 2022 году в мире удвоилось число атак на криптосервисы, а связанных с ними утекших баз данных оказалось втрое больше, чем в 2021 году. Доля в них россиян составляет 5–10%. 

Бизнес

  • Нидерландский IT-стартап not8 выходцев из России привлек свои первые €100 тыс. от венчурного фонда Antler в обмен на долю в 12% от компании.
  •  МТС предупредил часть абонентов про повышение тарифов. Например, оператор хочет снизить индивидуальную скидку.
  • Увеличившийся на 40% спрос со стороны российских туристов на круизы внутри страны может привести к восстановлению этого рынка в наступившем году до объемов, что были до кризиса.
  • Оборот в парфюмерном сегменте вырос примерно на 30%, до 85,5 млн флаконов общей стоимостью свыше 140 млрд рублей.
  • Производитель умных устройств SberDevices оформил документы на поставку планшетов и ноутбуков собственной разработки в страны ЕАЭС. Он говорит, что будет использовать их внутри компании, однако, по данным «Ъ», часть устройств уже прислали в «Сбер» для вывода на потребительский рынок.

Сервисы

  • Во «ВКонтакте» появилась возможность оплачивать штрафы ГИБДД. Оповещения будут приходить с «Госуслуг».
  • Российским медиахолдингам и видеосервисам в 2022 пришлось бороться с пиратством активнее, чем раньше: количество ссылок на нелегальные копии, которое они просили заблокировать в поисковиках, существенно выросло, как и количество судебных разбирательств.

Фото на обложке: Body Stock / Shutterstock

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