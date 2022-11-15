Японская коммуникационная группа Dentsu продаст российские активы местным партнерам, в России назревает дефицит складской техники, а бывшая российская «дочка» McKinsey оценили затраты на развитие микроэлектроники в 700–800 млрд рублей. Эти и другие новости — в дайджесте RB.RU.

Дефицит складской техники, затраты на развитие микроэлектроники в 800 млрд рублей: главное 15 ноября