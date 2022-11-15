Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Дефицит складской техники, затраты на развитие микроэлектроники в 800 млрд рублей: главное 15 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

Японская коммуникационная группа Dentsu продаст российские активы местным партнерам, в России назревает дефицит складской техники, а бывшая российская «дочка» McKinsey оценили затраты на развитие микроэлектроники в 700–800 млрд рублей. Эти и другие новости — в дайджесте RB.RU.

Дефицит складской техники, затраты на развитие микроэлектроники в 800 млрд рублей: главное 15 ноября
  • Японская коммуникационная группа Dentsu продаст российские активы местным партнерам после согласования сделки с регуляторами.
  • Рекламные группы АДВ, NMi Group и Media Direction Group ведут переговоры с «Национальным рекламным альянсом» (контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) о постоплате за размещение роликов на российском телевидении.
  • В России назревает дефицит складской техники — он вызван уходом европейских и японских брендов и усложнением поставок техники из Китая. Это не дает закрывать потребности бизнеса. 
  • Брокеры попросили ЦБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю не считать их системы информационной защиты и безопасности объектами критической инфраструктуры. В противном случае компаниям придется заняться переоборудованием, что обойдется в несопоставимые с доходами брокеров суммы.
  • «Яков и партнеры» (бывшая российская «дочка» McKinsey) оценили затраты на развитие микроэлектроники в России в 700–800 млрд рублей на ближайшие 17 лет.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 База данных Whoosh продается, на «Авито» рост объявлений об установке удаленных из App Store приложений
  2. 2 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
  3. 3 Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре
  4. 4 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?
  5. 5 Состояние и перспективы нефтегазовой отрасли России: возможности для бизнеса в сфере ТЭК
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 ноября 2022

«Умник-МФТИ 2022»

15 ноября 2022

Speed Dating AgroTech

16 ноября 2022

Акселератор для социальных проектов Москвы

Все ВОЗМОЖНОСТИ