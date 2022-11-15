Дефицит складской техники, затраты на развитие микроэлектроники в 800 млрд рублей: главное 15 ноября

Анастасия Марьина
Японская коммуникационная группа Dentsu продаст российские активы местным партнерам, в России назревает дефицит складской техники, а бывшая российская «дочка» McKinsey оценили затраты на развитие микроэлектроники в 700–800 млрд рублей. Эти и другие новости — в дайджесте RB.RU.
Дефицит складской техники, затраты на развитие микроэлектроники в 800 млрд рублей: главное 15 ноябряАнастасия Марьина
- Японская коммуникационная группа Dentsu продаст российские активы местным партнерам после согласования сделки с регуляторами.
- Рекламные группы АДВ, NMi Group и Media Direction Group ведут переговоры с «Национальным рекламным альянсом» (контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) о постоплате за размещение роликов на российском телевидении.
- В России назревает дефицит складской техники — он вызван уходом европейских и японских брендов и усложнением поставок техники из Китая. Это не дает закрывать потребности бизнеса.
- Брокеры попросили ЦБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю не считать их системы информационной защиты и безопасности объектами критической инфраструктуры. В противном случае компаниям придется заняться переоборудованием, что обойдется в несопоставимые с доходами брокеров суммы.
- «Яков и партнеры» (бывшая российская «дочка» McKinsey) оценили затраты на развитие микроэлектроники в России в 700–800 млрд рублей на ближайшие 17 лет.
Фото на обложке: Unsplash
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