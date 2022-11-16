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Прогноз по рынку доставки продуктов питания понижен, ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

Более 80% российских рекламодателей заметили снижение эффективности и рост стоимости привлечения клиентов в интернете, аналитики понизили прогноз по рынку доставки продуктов питания 2022 года на 20%, в ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин для домашних питомцев.

Эти и другие новости — в дайджесте RB.RU.

Прогноз по рынку доставки продуктов питания понижен, ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин
  • IT-системы почти всех крупнейших компаний России уязвимы для действий хакеров, говорится в исследовании Positive Technologies. Злоумышленники смогли бы проникнуть во внутреннюю сеть 96% организаций.
  • Более 80% российских рекламодателей заметили снижение эффективности и рост стоимости привлечения клиентов в интернете. Основная причина — уход иностранных рекламных платформ YouTube, Google Ads, Instagram, Facebook (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). 
  • Ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин для домашних питомцев. У владельцев домашних животных могут возникнуть сложности с вывозом питомцев за рубеж.
  • Аналитики понизили прогноз по рынку доставки продуктов питания 2022 года на 20%. Прогноз по росту рынка онлайн-покупок продуктов питания и товаров первой необходимости сократился 800 млрд до 600–620 млрд рублей.
  • Российские разработчики ПО для телекомпаний, Carrot и BRAM Technologies, планируют получить 829 млн рублей из бюджета на импортозамещение зарубежного софта, владельцы которого прекратили обновление в России. 

Фото на обложке: Unsplash

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