Более 80% российских рекламодателей заметили снижение эффективности и рост стоимости привлечения клиентов в интернете, аналитики понизили прогноз по рынку доставки продуктов питания 2022 года на 20%, в ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин для домашних питомцев.

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Прогноз по рынку доставки продуктов питания понижен, ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин