Прогноз по рынку доставки продуктов питания понижен, ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин

Более 80% российских рекламодателей заметили снижение эффективности и рост стоимости привлечения клиентов в интернете, аналитики понизили прогноз по рынку доставки продуктов питания 2022 года на 20%, в ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин для домашних питомцев.
Эти и другие новости — в дайджесте RB.RU.
- IT-системы почти всех крупнейших компаний России уязвимы для действий хакеров, говорится в исследовании Positive Technologies. Злоумышленники смогли бы проникнуть во внутреннюю сеть 96% организаций.
- Более 80% российских рекламодателей заметили снижение эффективности и рост стоимости привлечения клиентов в интернете. Основная причина — уход иностранных рекламных платформ YouTube, Google Ads, Instagram, Facebook (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).
- Ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин для домашних питомцев. У владельцев домашних животных могут возникнуть сложности с вывозом питомцев за рубеж.
- Аналитики понизили прогноз по рынку доставки продуктов питания 2022 года на 20%. Прогноз по росту рынка онлайн-покупок продуктов питания и товаров первой необходимости сократился 800 млрд до 600–620 млрд рублей.
- Российские разработчики ПО для телекомпаний, Carrot и BRAM Technologies, планируют получить 829 млн рублей из бюджета на импортозамещение зарубежного софта, владельцы которого прекратили обновление в России.
Фото на обложке: Unsplash
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