Логистический партнер McDonald’s продаст российский бизнес — РБК

Компания Havi Logistics, которая сотрудничала в России с «Макдоналдса» и IKEA, занимается поиском покупателей на свой бизнес в стране, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, активы также могут быть переданы местному менеджменту. Havi Logistics ведет сотрудничество с McDonald’s с момента ее основания в 1976 году. В России компания занималась в частности логистикой, снабжением продуктами ресторанов сети, а также бизнес-аналитикой и маркетингом.

По данным ЕГРЮЛ, в 2003 году было образовано ООО «Рулог», которое с тех пор представляло Havi Logistics. Помимо IKEA и «Макдоналдс», компания также работала с British Petroleum (BP), Equinor (бывшая Statoil) и OMV.

По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, наибольший интерес к бизнесу Havi Logistics должна проявить заменившая «Макдоналдс» сеть «Вкусно — и точка». В самой сети сообщили, что продолжают сотрудничество с «Рулогом».

В марте в связи с началом боевых действий на Украине McDonald’s закрыл все свои точки в России, а в мае объявил о полном уходе из страны. Вскоре после этого российский бизнес компании купил предприниматель Александр Говор.

На минувшей неделе стало известно, что «Вкусно — и точка» откроется в Беларуси.

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