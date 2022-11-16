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Физлиц освободят от налога на доход по ценным бумагам технологических компаний

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Физлиц освободят от налога на доход, полученный от операций с акциями и облигациями российских технологических компаний. Однако мера будет распространяться только на ценные бумаги, которые обращаются на организованном рынке.

Физлиц освободят от налога на доход по ценным бумагам технологических компаний

Совет Федерации одобрил закон, который освобождает физических лиц от налога на доход от операций с акциями российских технологических компаний. Об этом пишет «Прайм».

В Совет Федерации закон поступил из Госдумы, которая приняла его 10 ноября. Чтобы закон считался принятым, его должен подписать президент. Документ вступает в силу после официального опубликования. Нормы закона в таком случае будут действовать с 2023 по 2027 год. 

От налога будут освобождены доходы от операций физлиц с акциями и облигациями российских технологических компаний, а также паев соответствующих инвестиционных фондов, обращаемых на организованном рынке. Речь идет о бумагах таких компаний, как Positive Technologies, HeadHunter, Whoosh, Qiwi, Selectel и других.

Фото на обложке: globe_design_studio / Shutterstock

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