Переход на ОС «Аврора» потребует полтриллиона рублей, проект создания отечественной образовательной IT-платформы для школ «Восток» заморожен, «Почта России» запустила доставки небольших отправлений из Китая и Европы для бизнеса. Эти и другие новости — в дайджесте RB.RU.

ОС «Аврора» потребует 480 млрд рублей, «Почта России» запустила доставку из Китая и Европы для бизнеса