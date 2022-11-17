ОС «Аврора» потребует 480 млрд рублей, «Почта России» запустила доставку из Китая и Европы для бизнеса

Анастасия Марьина
Переход на ОС «Аврора» потребует полтриллиона рублей, проект создания отечественной образовательной IT-платформы для школ «Восток» заморожен, «Почта России» запустила доставки небольших отправлений из Китая и Европы для бизнеса. Эти и другие новости — в дайджесте RB.RU.
ОС «Аврора» потребует 480 млрд рублей, «Почта России» запустила доставку из Китая и Европы для бизнесаАнастасия Марьина
- «Почта России» запустила международную коммерческую доставку небольших отправлений из Китая и Европы для бизнеса. Оператор рассчитывает помочь ритейлерам и производителям, которые испытывают трудности с доставкой товарных партий и образцов из-за рубежа.
- В России заморозили проект создания отечественной образовательной IT-платформы для школ «Восток». Она должна была заработать еще 1 сентября 2022 года и стимулировать разработку аналогов иностранных решений.
- На реализацию проекта по созданию мобильной экосистемы на ОС «Аврора», потребуется 480 млрд рублей до 2030 года. На этой системе планируется выпустить около 70 млн смартфонов.
- «ВКонтакте» предложит разработчикам онлайн-игр зарабатывать на опросах. Платформа «Игры в контакте» вводит новый способ монетизации для разработчиков.
- Правительство рассматривает новую версию проекта развития российского телеком-оборудования. Расходы оцениваются в 84 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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