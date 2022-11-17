Россияне ринулись скупать валюту «недружественных» стран

Россияне резко увеличили покупки валюты «недружественных» стран. Если в сентябре такую валюту больше продавали, то в октябре ее купили на 70,9 млрд рублей.
Данные по объемам покупки валюты физическими лицами предоставил Банк России в традиционном обзоре финансовых рынков.
В октябре российские физические лица приобрели на биржевом и внебиржевом рынках валюты на 73,8 млрд рублей. 70,9 млрд рублей из них – это валюты «недружественных» стран. Месяцем ранее, в сентябре, валюты этих стран больше продавали – на 49,5 млрд рублей.
К «недружественным» странам в России относят Австралию, Великобританию, Исландию, Канаду, Монако, Норвегию, Южную Корею, Сингапур, США, Украину, Швейцарию, Японию и другие, говорится в утвержденном правительством перечне.
Сегодня же Банк России заявил об образовании дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке. Это случилось из-за оттока денег с банковских счетов и снижения предложения валюты.
Фото на обложке: Dilok Klaisataporn /
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