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Россияне ринулись скупать валюту «недружественных» стран

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне резко увеличили покупки валюты «недружественных» стран. Если в сентябре такую валюту больше продавали, то в октябре ее купили на 70,9 млрд рублей.

Россияне ринулись скупать валюту «недружественных» стран

Данные по объемам покупки валюты физическими лицами предоставил Банк России в традиционном обзоре финансовых рынков.

В октябре российские физические лица приобрели на биржевом и внебиржевом рынках валюты на 73,8 млрд рублей. 70,9 млрд рублей из них – это валюты «недружественных» стран. Месяцем ранее, в сентябре, валюты этих стран больше продавали – на 49,5 млрд рублей.

К «недружественным» странам в России относят Австралию, Великобританию, Исландию, Канаду, Монако, Норвегию, Южную Корею, Сингапур, США, Украину, Швейцарию, Японию и другие, говорится в утвержденном правительством перечне. 

Сегодня же Банк России заявил об образовании дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке. Это случилось из-за оттока денег с банковских счетов и снижения предложения валюты.

Фото на обложке: Dilok Klaisataporn / Shutterstock

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