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Восстановление экспорта/импорта с ЕС, сложности россиян с банками Гонконга: главное для бизнеса 16 октября

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Си Цзиньпин уверен, что именно Китай стимулирует формирование открытой мировой экономики, при этом банки Гонконга ввиду санкций ЕС ограничивают доступ россиян к некоторым услугам. Страны ЕС постепенно наращивают уровень экспорта/испорта с РФ, восстанавливая дофевральские показатели. А RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами для предпринимателей в России и в мире.

Восстановление экспорта/импорта с ЕС, сложности россиян с банками Гонконга: главное для бизнеса 16 октября
  • Шесть стран ЕС восстановили до февральского уровня одновременно экспорт и импорт с РФ. Ввоз товаров в Россию нарастили семь стран, вывоз из РФ – десять («РИА Новости»).
  • На  юбилейном XX съезде коммунистической партии Китая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна «стимулирует формирование открытой мировой экономики».
  • Правительство РФ одобрило выделение Минтрансу более 1,6 млрд рублей на компенсацию ущерба российским международным автоперевозчикам из-за незаконного изъятия их транспортных средств в «недружественных» странах.
  • Сервис CloudPayments подсчитал, что онлайн-продажи рюкзаков, сумок и чемоданов с 21 сентября по 11 октября выросли на 102% в сравнении с прошлым годом, средний чек поднялся на 34%.
  • Россияне испытывают сложности с доступом к банковским услугам в Гонконге: кредитные организации объясняют это санкциями ЕС. 
  • Le Figaro выпустила компиляцию мнений читателей об уходе Danone из России: многие недовольны таким решением руководства компании.
  • Илон Маск пожаловался на безуспешность своих попыток деэскалации конфликта вокруг Украины, но написал в Twitter, что Starlink продолжит «бесплатно» предоставлять услуги стране, хоть компания и теряет на этом деньги.
 Фото на обложке: Manson Yim / Unsplash

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