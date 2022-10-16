Восстановление экспорта/импорта с ЕС, сложности россиян с банками Гонконга: главное для бизнеса 16 октября

Екатерина Алипова
Си Цзиньпин уверен, что именно Китай стимулирует формирование открытой мировой экономики, при этом банки Гонконга ввиду санкций ЕС ограничивают доступ россиян к некоторым услугам. Страны ЕС постепенно наращивают уровень экспорта/испорта с РФ, восстанавливая дофевральские показатели. А RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами для предпринимателей в России и в мире.
Восстановление экспорта/импорта с ЕС, сложности россиян с банками Гонконга: главное для бизнеса 16 октябряЕкатерина Алипова
- Шесть стран ЕС восстановили до февральского уровня одновременно экспорт и импорт с РФ. Ввоз товаров в Россию нарастили семь стран, вывоз из РФ – десять («РИА Новости»).
- На юбилейном XX съезде коммунистической партии Китая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна «стимулирует формирование открытой мировой экономики».
- Правительство РФ одобрило выделение Минтрансу более 1,6 млрд рублей на компенсацию ущерба российским международным автоперевозчикам из-за незаконного изъятия их транспортных средств в «недружественных» странах.
- Сервис CloudPayments подсчитал, что онлайн-продажи рюкзаков, сумок и чемоданов с 21 сентября по 11 октября выросли на 102% в сравнении с прошлым годом, средний чек поднялся на 34%.
- Россияне испытывают сложности с доступом к банковским услугам в Гонконге: кредитные организации объясняют это санкциями ЕС.
- Le Figaro выпустила компиляцию мнений читателей об уходе Danone из России: многие недовольны таким решением руководства компании.
- Илон Маск пожаловался на безуспешность своих попыток деэскалации конфликта вокруг Украины, но написал в Twitter, что Starlink продолжит «бесплатно» предоставлять услуги стране, хоть компания и теряет на этом деньги.
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