Си Цзиньпин уверен, что именно Китай стимулирует формирование открытой мировой экономики, при этом банки Гонконга ввиду санкций ЕС ограничивают доступ россиян к некоторым услугам. Страны ЕС постепенно наращивают уровень экспорта/испорта с РФ, восстанавливая дофевральские показатели. А RB продолжает следить за ключевыми инфоповодами для предпринимателей в России и в мире.

Восстановление экспорта/импорта с ЕС, сложности россиян с банками Гонконга: главное для бизнеса 16 октября