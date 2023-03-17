Черный список продавцов на маркетплейсах, «Магнит» расширяет дистрибуцию алкоголя: главное 17 марта

Карина Пардаева
Маркетплейсы будут отправлять в черный список продавцов нелегальных товаров, Госдума приступила к ужесточению правил работы с персональными данными, в 2023 году российский рынок онлайн-кинотеатров может увеличиться по объему на 18-20% и другие новости 17 марта — в обзоре RB.RU.
Черный список продавцов на маркетплейсах, «Магнит» расширяет дистрибуцию алкоголя: главное 17 мартаКарина Пардаева
Россия
- В профильный комитет Госдумы переданы два законопроекта Минцифры, которые разрабатывались с начала 2022 года: об усилении административной ответственности компаний за утечки персональных данных и введении уголовной ответственности за кражу и продажу такой информации, пишет «Коммерсантъ».
Бизнес
- В 2023 году российский рынок онлайн-кинотеатров может увеличиться по объему на 18-20% и составить до 80 млрд рублей.
- Маркетплейсы будут отправлять в черный список продавцов нелегальных товаров — он может появиться уже во втором квартале 2023 года.
- Россия будет нуждаться к 2030 году примерно в 1 млн специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили «Ведомости».
- «Магнит» совместно с «Татспиртпромом» запустит дистрибуцию пока эксклюзивно представленной в сети текилы Sombrero в HoReCa и части розничных точек, пишет «Коммерсантъ».
- Канадский частный инвестиционный фонд Ethical Capital Partners (ECP) объявил о покупке компании MindGeek, владеющей одним из крупнейших порноресурсов в мире PornHub. Сумма сделки не разглашается, сообщил РБК.
Телеком
- Абонентская база «Вымпелкома» (бренд «Билайн») за 2022 года (на конец IV квартала) впервые сократилась сразу на 9,3% до 44,8 млн человек, узнали «Ведомости».
Транспорт
- Операторы региональных самолетов Superjet 100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов, сообщил РБК.
Фото на обложке: jassada watt_ /
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