Маркетплейсы будут отправлять в черный список продавцов нелегальных товаров, Госдума приступила к ужесточению правил работы с персональными данными, в 2023 году российский рынок онлайн-кинотеатров может увеличиться по объему на 18-20% и другие новости 17 марта — в обзоре RB.RU.

Черный список продавцов на маркетплейсах, «Магнит» расширяет дистрибуцию алкоголя: главное 17 марта