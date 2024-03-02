Пока Roblox доказывает, что не блокирует доступы Linux, а OpenAI оправдывается перед Маском, что не стала «дочкой» Microsoft, Россия присоединяется к соглашению ВТО по инвестициям и растет турпток в Крым. Продолжаем следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.

Иск Маска к OpenAI, рост турпотока в Крым, заявления Roblox: главное для бизнеса 2 марта