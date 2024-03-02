Иск Маска к OpenAI, рост турпотока в Крым, заявления Roblox: главное для бизнеса 2 марта

Екатерина Алипова
Пока Roblox доказывает, что не блокирует доступы Linux, а OpenAI оправдывается перед Маском, что не стала «дочкой» Microsoft, Россия присоединяется к соглашению ВТО по инвестициям и растет турпток в Крым. Продолжаем следить за интересными для предпринимателей инфоповодами.
Иск Маска к OpenAI, рост турпотока в Крым, заявления Roblox: главное для бизнеса 2 мартаЕкатерина Алипова
- Россия присоединилась к соглашению ВТО по инвестициям.
- Американские индексы NASDAQ и S&P 500 завершили неделю на рекордно высоких уровнях за счет роста акций технологических компаний на фоне повышенного спроса на чипы для ИИ.
- Илон Маск подал судебный иск на компанию OpenAI, обвиняя ее в том, что она де-факто стала «дочкой» Microsoft с закрытым исходным кодом, чтобы «максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества».
- Компания OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) «категорически не согласна» с иском предпринимателя (Bloomberg).
- Roblox заявляет, что не блокировала Linux или Steam Deck. Ранее в СМИ появились заявления, компаний, что последняя версия Roblox «принудительно блокирует» работу Linux с Wine, например.
- В январе—феврале число бронирований туров и отелей в Крыму выросло в два-три раза год к году, тем самым обещая рост турпотока в регион на 30% — до 6,5 млн человек.
- Западные СМИ сообщают, что Apple отказалась от крупного заказа MicroLED у австрийской фирмы ams-Osram ради усовершенствованиы собственных Apple Watch Ultra 3.
Фото на обложке: Unsplash
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