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Рекордный рост цен на какао, беспилотное такси Waymo, OneDrive с ИИ-помощником: главное 3 марта

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Производители шоколада сократят долю какао из-за рекордного удорожания бобов, Waymo получила разрешение на запуск беспилотного такси в двух городах, Литва начнет конфисковывать машины с российскими номерами. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.ru.

Рекордный рост цен на какао, беспилотное такси Waymo, OneDrive с ИИ-помощником: главное 3 марта

Мир

  • Таможня Литвы предупредила, что после 11 марта 2024 года машины с российскими номерами начнут конфисковывать на территории страны.

Россия

  • Власти Москвы нашли подрядчика для реставрации усадьбы «Останкино». Проектом стоимостью в 3,2 млрд рублей займется «Ренессанс реставрация».
  • На ремонт объектов культуры Крыма с 2014 года выделили около 5,9 млрд рублей, рассказала минкульт региона Татьяна Манежина.

Бизнес

  • Производители шоколада начали сокращать вес продукции и долю какао из-за рекордного удорожания какао (Bloomberg).
  • «Дочка» Alphabet Waymo получила разрешение на коммерческие перевозки пассажиров в беспилотных такси в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Технологии

  • Microsoft интегрирует ИИ-помощника Copilot в работу облачного сервиса OneDrive в конце апреля 2024-го.
  • Lenovo начнет продавать восстановленные ПК и серверы. Компания считает, что это поможет клиентам сэкономить на покупке оборудования и снизит негативное воздействие на природу.
  • Российские ноутбуки «Сила» будут продаваться с предустановленной отечественной ОС Uncom на основе Debian Linux.
Фото: Unsplash

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