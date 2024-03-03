Производители шоколада сократят долю какао из-за рекордного удорожания бобов, Waymo получила разрешение на запуск беспилотного такси в двух городах, Литва начнет конфисковывать машины с российскими номерами. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.ru.

Рекордный рост цен на какао, беспилотное такси Waymo, OneDrive с ИИ-помощником: главное 3 марта