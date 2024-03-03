Рекордный рост цен на какао, беспилотное такси Waymo, OneDrive с ИИ-помощником: главное 3 марта

Ахмед Садулаев
Производители шоколада сократят долю какао из-за рекордного удорожания бобов, Waymo получила разрешение на запуск беспилотного такси в двух городах, Литва начнет конфисковывать машины с российскими номерами. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.ru.
Рекордный рост цен на какао, беспилотное такси Waymo, OneDrive с ИИ-помощником: главное 3 мартаПрисоединиться Ахмед Садулаев
Мир
- Таможня Литвы предупредила, что после 11 марта 2024 года машины с российскими номерами начнут конфисковывать на территории страны.
Россия
- Власти Москвы нашли подрядчика для реставрации усадьбы «Останкино». Проектом стоимостью в 3,2 млрд рублей займется «Ренессанс реставрация».
- На ремонт объектов культуры Крыма с 2014 года выделили около 5,9 млрд рублей, рассказала минкульт региона Татьяна Манежина.
Бизнес
- Производители шоколада начали сокращать вес продукции и долю какао из-за рекордного удорожания какао (Bloomberg).
- «Дочка» Alphabet Waymo получила разрешение на коммерческие перевозки пассажиров в беспилотных такси в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.
Технологии
- Microsoft интегрирует ИИ-помощника Copilot в работу облачного сервиса OneDrive в конце апреля 2024-го.
- Lenovo начнет продавать восстановленные ПК и серверы. Компания считает, что это поможет клиентам сэкономить на покупке оборудования и снизит негативное воздействие на природу.
- Российские ноутбуки «Сила» будут продаваться с предустановленной отечественной ОС Uncom на основе Debian Linux.
Фото: Unsplash
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