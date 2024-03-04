Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС, Black Star Burger планирует сменить концепцию и добавить алкогольные напитки в меню и другие новости 4 марта.

Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС, алкогольные напитки в Black Star Burger: главное 4 марта