Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС, алкогольные напитки в Black Star Burger: главное 4 марта

Карина Пардаева
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС, Black Star Burger планирует сменить концепцию и добавить алкогольные напитки в меню и другие новости 4 марта.
Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС, алкогольные напитки в Black Star Burger: главное 4 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Мир
- SpaceX запустила корабль Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Он доставит на станцию экипаж миссии Crew-8, в составе которой — российский космонавт Александр Гребёнкин.
Бизнес
- 61% россиян почувствовали себя лучше и продуктивнее после перехода на удаленный формат работы. Среди плюсов они отметили экономию денег и времени, самостоятельность в распоряжении времени.
- Cеть Black Star Burger планирует сменить концепциюи добавить алкогольные напитки в меню, начав с заведения на Арбате в центре Москвы, узнал «Ъ».
Сервисы и технологии
- В России разрабатывают новую версию антипиратского реестра на площадке «Медиа-коммуникационного союза». К ней будут подключены правообладатели музыкальных и литературных произведений.
Транспорт
- Крупнейший автоконцерн Toyota возобновил работу в Японии после скандала из-за фальсификации данных. Все 14 сборочных предприятия функционируют на полную мощность с 4 марта.
Фото на обложке: Unsplash
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