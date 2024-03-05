«Вкусвилл» начал сотрудничать с сервисом DoggyBag, длительность рабочего дня в России установила рекорд почти за 20 лет, на российский рынок может выйти южнокорейский fashion-бренд 8 seconds и другие новости 5 марта.

Длительность рабочего дня в РФ ставит рекорды, южнокорейский 8 seconds выйдет на российский рынок: главное 5 марта