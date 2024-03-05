Длительность рабочего дня в РФ ставит рекорды, южнокорейский 8 seconds выйдет на российский рынок: главное 5 марта

Карина Пардаева
«Вкусвилл» начал сотрудничать с сервисом DoggyBag, длительность рабочего дня в России установила рекорд почти за 20 лет, на российский рынок может выйти южнокорейский fashion-бренд 8 seconds и другие новости 5 марта.
Длительность рабочего дня в РФ ставит рекорды, южнокорейский 8 seconds выйдет на российский рынок: главное 5 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Мир
- Бывшие топ-менеджеры подали иск к владельцу соцсети Илону Маску о взыскании невыплаченного выходного пособия на сумму более $128 млн. Они утверждают, что были уволены сразу после покупки сервиса.
Бизнес
- В России готовятся к открытию первые магазины южнокорейского fashion-ритейлера 8 seconds (принадлежит Samsung). Марка считается аналогом японской сети Uniqlo.
- «Вкусвилл» начал сотрудничать с сервисом DoggyBag. Через него кафе и рестораны продают не распроданную за день еду почти по себестоимости.
- Средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа — максимума почти за 20 лет. За год в среднем трудящийся отрабатывал 1,77 тыс. часов, что также стало рекордным показателем.
- Российский бренд виски William Scott, входивший в портфель дистрибутора «Статус-групп», отошел калужскому ликеро-водочному заводу (КЛВЗ) «Кристалл», передает «Ъ».
Сервисы и технологии
- Институт развития интернета запустит собственный телеканал «Мы». Таким образом он планирует расширить аудиторию проектов, поддержанных им ранее, узнали «Ведомости».
- Пользователи «Яндекс Путешествий» теперь могут забронировать российские отели с оплатой частями за целый год до планируемого отдыха, сообщили представители сервиса.
Фото на обложке: CatwalkPhotos /
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