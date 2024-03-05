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ОКБ зафиксировало снижение объемов выдачи кредитов наличными пятый месяц подряд

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Объемы кредитов наличными снижаются пятый месяц подряд, такой результат представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года объемы новых кредитов наличными сократились на 13%, при этом их количество выросло 1%.

ОКБ зафиксировало снижение объемов выдачи кредитов наличными пятый месяц подряд

За первый месяц года было выдано 2,41 млн кредитов на 406,83 млрд рублей, месяцем ранее — 2,39 млн кредитов на 466,92 млрд рублей. Средний чек кредита наличными в январе уменьшился на 14%: со 196 до 169 тыс. рублей.

В годовом отношении объемы новых кредитов наличными сократились на 9%, а их количество увеличилось на 14%. Средний чек за год уменьшился на 20%.

По объемам выдач кредитов наличными в пятерку регионов-лидеров в январе вошли Москва (147,82 тыс. кредитов на 40 млрд рублей), Московская область (138,38 тыс. кредитов на 30,36 млрд рублей), Краснодарский край (102,68 тыс. кредитов на 17,91 млрд рублей), Санкт-Петербург (70,03 тыс. кредитов на 16,68 млрд рублей) и Свердловская область (79,46 тыс. кредитов на 13,10 млрд рублей).

  • В настоящее время Банком России установлена ключевая ставка на уровне 16% годовых. Регулятор на заседании 16 февраля не стал изменять этот показатель. Ранее ключевая ставка повышалась пять раз подряд.
  • Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Получив такой кредит, банки сами выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который выше процента ЦБ.

Фото на обложке: Suradech Prapairat / Shutterstock

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