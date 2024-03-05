ОКБ зафиксировало снижение объемов выдачи кредитов наличными пятый месяц подряд

Объемы кредитов наличными снижаются пятый месяц подряд, такой результат представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года объемы новых кредитов наличными сократились на 13%, при этом их количество выросло 1%.

За первый месяц года было выдано 2,41 млн кредитов на 406,83 млрд рублей, месяцем ранее — 2,39 млн кредитов на 466,92 млрд рублей. Средний чек кредита наличными в январе уменьшился на 14%: со 196 до 169 тыс. рублей.

В годовом отношении объемы новых кредитов наличными сократились на 9%, а их количество увеличилось на 14%. Средний чек за год уменьшился на 20%.

По объемам выдач кредитов наличными в пятерку регионов-лидеров в январе вошли Москва (147,82 тыс. кредитов на 40 млрд рублей), Московская область (138,38 тыс. кредитов на 30,36 млрд рублей), Краснодарский край (102,68 тыс. кредитов на 17,91 млрд рублей), Санкт-Петербург (70,03 тыс. кредитов на 16,68 млрд рублей) и Свердловская область (79,46 тыс. кредитов на 13,10 млрд рублей).

В настоящее время Банком России установлена ключевая ставка на уровне 16% годовых. Регулятор на заседании 16 февраля не стал изменять этот показатель. Ранее ключевая ставка повышалась пять раз подряд.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Получив такой кредит, банки сами выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который выше процента ЦБ.

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