Госдума: в 2020 году банки не начнут собирать биометрические данные
Как передает ТАСС, в наступишем году в Госдуме не планируют принимать «закон о биометрии». Проект, прошедший первое чтение летом 2019 года, позволил бы банкам собирать биометрические данные клиентов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции.
По словам Аксакова, в Думе приостановили принятие законопроекта, несмотря на то, что Банк России настаивал на его принятии.
По словам чиновника, финансирование цифрового направления в национальных проектах идет медленно из-за того, что законопроекты поднимают вопросы о защите данных и дороговизне процедур.
Он добавил, что сейчас сбор биометрических данных не носит массового характера и не популярен среди клиентов.
Аксаков также заявил, что небольшие банки нужно либо освобождать от сбора биометрических данных. Крупные организации тоже не стоит обременять затратами, если это не будет полезно клиентам.
В 2018 году Сбербанк предлагал клиентам сдать образец голоса для биометрической базы данных. Тогда в банке обещали, что это позволит быстрее и безопаснее подтверждать личность при звонке в колл-центр и сведет к минимуму дополнительные вопросы.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter