Снижение экспорта угля в Китай, рост средней суммы снятия наличных в РФ: главное для бизнеса 21 апреля

Nvidia помогает Японии в создании квантового суперкомпьютера, судоходные компании чаще обращаются в охранные фирмы из-за ситуации в Красном море, Москве обещают новую линию метро, снижается объем вывоза угля из РФ в Китай, а россияне стали снимать больше наличных. Продолжаем следить за экономическими инфоповодами и собирать их в краткий дайджест.
- В России прокомментировали американский законопроект о конфискации российских активов: это решение нанесет «непоправимый ущерб имиджу» США, в том числе в глазах инвесторов (ТАСС).
- Импорт угля из России в Китай в марте 2024 года снизился до 6,92 млн тонн — то есть на 21,6% к марту предыдущего года (Главное таможенное управление Китая).
- До 2030 года в столице появится новая Рублево-Архангельская линия от «Делового центра» через «Шелепиху», «Народное ополчение», «Серебряный бор» и «Строгино».
- Nvidia предоставит ПО и микрочипы для национальной инициативы Японии по созданию гибридного квантового суперкомпьютера ABCI-Q.
- С начала года средняя сумма снятия наличных в российских банкоматах выросла на 30% — до 40,9 тыс. в 2024 г. с 31,8 тыс. в 2023 г. («Русский стандарт»).
- Новые Honor 200 Lite, как сообщает микросайт в Франции, запустят в продажу 25 апреля.
- Число обращений судоходных компаний к частным охранным фирмам выросло в связи с учащением атак на суда в Красном море (FT).
Фото на обложке: Unsplash
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