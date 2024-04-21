Nvidia помогает Японии в создании квантового суперкомпьютера, судоходные компании чаще обращаются в охранные фирмы из-за ситуации в Красном море, Москве обещают новую линию метро, снижается объем вывоза угля из РФ в Китай, а россияне стали снимать больше наличных. Продолжаем следить за экономическими инфоповодами и собирать их в краткий дайджест.

Снижение экспорта угля в Китай, рост средней суммы снятия наличных в РФ: главное для бизнеса 21 апреля