Тестируем HONOR 10X Lite: доступный смартфон с высокой производительностью

HONOR представил в России новый смартфон — HONOR 10X Lite. Его главное преимущество в своём классе (15 000-20 000 тысяч рублей) — большой аккумулятор и быстрая зарядка SuperCharge, которая раньше внедрялась в более дорогие модели.

Для тех, кто не любит читать: сухие цифры

SoC Kirin 710A: Octa-core

Операционная система Android 10, Magic UI 3.1

Дисплей IPS 6,67″, 1080×2400, 20:9, 394 ppi

Оперативная память 4 ГБ, внутренняя память 128 ГБ

microSD до 512 ГБ

Nano-SIM (2 шт.)

Камера 48 Mп, f/1.8 + 8 Mп, f/2.4 + 2 Mп, f/2.4 + 2 Mп, f/2.4, фронтальная камера 8 Mп, f/2.0

Сканер отпечатков пальцев сбоку

Аккумулятор 5000 мА·ч, быстрая зарядка SuperCharge 22,5 Вт

Размеры 165.7×76.9×9.3 мм

Масса 206 г

Стоимость — 16 990 рублей

Внешний вид и дисплей

Смартфон HONOR 10X Lite представлен в трёх цветовых решениях: «полночный черный», «изумрудно-зеленый» и «ультрафиолетовый закат». Дизайн — изящный, лаконичный, а в «полночном чёрном» выглядит солидно и, не постесняемся сказать, — дорого.

Телефон получится увесистый: 165.65 х 76.88 х 9.26 мм и вес 206 г. Такие габариты обусловлены мощной и большой батареей, но о ней — чуть позже.

Заднее покрытие, как и у предыдущей модели, глянцевое и маркое. Это означает, что вы часто будете наблюдать на своём смартфоне отпечатки пальцев. Но держите свой телефон подальше от влаги: полноценной защиты у корпуса телефона нет.

В руках смартфон не скользит из-за слегка шершавой боковой рамы. В любом случае, большинство владельцев смартфонов носят гаджет в чехле — к тому же, он сможет обезопасить задние камеры, которые немного выступают за пределы покрытия.

На лицевой панели HONOR 10X Lite расположена камера для селфи — она установлена в небольшом круге в матрице экрана. Эта же камера служит для face unlock, то есть разблокировки без ввода пароля.

В смартфоне IPS IPS дисплеи — это проверенная временем технология с высококачественной цветопередачей. Они практически не расходуют заряд аккумулятора. Больше всего уходит на подсветку, но это легко можно регулировать до удобного показателя.



LCD экран, размер — 6.67 дюйма, разрешение — 2400 / 1080 точек и плотность пикселей — 395 ppi. Отдельно заметим, что в смартфоне есть «умное» разрешение — он сам уменьшит разрешение экрана (до 1600/720), когда понадобится снизить энергопотребление.





Время работы

Люди поколения, которые родились во втором тысячелетии нашей эры, ещё могут помнить первые телефоны — те самые, которые могли упасть, но мы боялись за ламинат. А ещё те телефоны были буквально бессмертны: их зарядки хватало надолго.

Современные люди практически не выходят из дома без зарядного устройства или хотя бы пауэр-банка. И здесь у нас хорошие новости: HONOR 10X lite сочетает в себе современную функциональность (все приложения, игры, мессенджеры и прочее) и способность быстро заряжаться, но медленно разряжаться. Смартфон оснащён батареей на 5 000 мАч вкупе с быстрой зарядкой на 22.5 Вт.

Так, например, больше не стоит беспокоиться о ночной зарядке. Если у вас есть хотя бы полчаса утром, вы сможете зарядить телефон на весь день. А время полного заряда смартфона — чуть более часа. Минус одна головная боль для владельцев телефона и очередной плюс в пользу новинки.

У смартфона есть собственный магазин приложений — AppGallery. Скачать большинство популярных приложений не составит труда. Если что-то пока не нашлось — поможет утилита Petal Search: она позволяет установить практически любое приложение.

Производительность

Смартфон работает на чипсете Hisilicon Kirin 710А — это собственная разработка, представленная в конце 2018 года, изготовлена без использования комплектующих из США.

По правде говоря, процессор не самый сильный. Но владельцы смартфона не заметят этот нюанс: HONOR 10X lite оснащён программным обеспечением GPU Turbo 3.0, он ускоряет работу телефона. Если вы играете в игры или используете другие программы — всё это будет работать без заминки.

Ещё одна хорошая новость: если вы часто удаляете фотографии или находитесь в вечном компромиссе «какое приложение мне больше не нужно» — эту проблему производитель решил в вашу пользу. В единственной комплектации смартфона 4 + 128 Гб памяти. А лоток для sim-карты и карты памяти тройной. Вы сможете использовать всё, включая второй номер. Очень полезно для тех, кто разделяет рабочий и личный номера, а также часто путешествует и не готов провозить с собой дополнительный телефон.

У HONOR 10X lite есть NFC — а значит, нет проблем с бесконтактной оплатой. Она работает через приложение «Кошелёк», а ещё SberPay — если у вас карта «Сбера».

Камера

Здесь без сюрпризов. Камеры в HONOR традиционно одни из лучших в своём ценовом сегменте.

Снимки на смартфон получается качественными даже в темное время суток. Основная камера снимает в двух разрешениях — 48 и 12 Мп. Для обывателя хватит последнего, если вы часто делитесь фотографиями с друзьями или активно ведёте социальные сети. Также есть широкоугольная камера с разрешением 8 Мп, модуль для определения глубины резкости — 2 Мп и модуль для макросъёмки — 2 Мп.

Фронтальная камера — 8 Мп. Возможно, эти характеристики могут не подойти тем, что часто делает selfie, но в остальных случаях никаких нареканий нет.

Мы протестировали камеру в «боевом крещении» — во время съёмки заката в городе, когда передача цвета заметна больше всего, а палитра красок передаёт всю красоту пейзажа.

1/4 Снято на HONOR 10X Lite, фото RB.RU 2/4 Снято на HONOR 10X Lite, фото RB.RU 3/4 Снято на HONOR 10X Lite, фото RB.RU 4/4 Снято на HONOR 10X Lite, фото RB.RU

Вывод

HONOR 10X lite — отличный смартфон в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей. Больше всего гаджет подойдёт тем людям, которые ценят собственную автономность без привязки к постоянной зарядке телефона.

При полной зарядке телефон будет справляться со всеми повседневными задачами своего владельца в течение дня. При более размеренном использовании срок службы одной зарядки может доходить до нескольких дней. И это при том, что нужен всего час, чтобы вернуть к жизни свой смартфон.

Фото на обложке и фотографии телефона в тексте предоставлены Honor