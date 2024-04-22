Российско-китайская торговая платформа «Кифа» может провести IPO, «Спортмастер» откроет магазины итальянской марки Kappa, РоАД запустит платформу для торговли автомобилями для дилеров и другие новости 22 апреля.

В РФ запустят платформу для торговли авто между дилерами, «Кифа» может провести IPO: главное 22 апреля