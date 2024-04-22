Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В РФ запустят платформу для торговли авто между дилерами, «Кифа» может провести IPO: главное 22 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Российско-китайская торговая платформа «Кифа» может провести IPO, «Спортмастер» откроет магазины итальянской марки Kappa, РоАД запустит платформу для торговли автомобилями для дилеров и другие новости 22 апреля.

В РФ запустят платформу для торговли авто между дилерами, «Кифа» может провести IPO: главное 22 апреля

Инвестиции

  • Российско-китайская торговая платформа «Кифа» может провести IPO в 2024 году. Компания планирует разместить 25–30% акций, пишут «Ведомости».
  • «СПБ Биржа» готова вновь работать с подсанкционными российскими брокерами, от услуг которых она отказалась, когда еще не находилась под санкциями, узнал Forbes.

Бизнес

  • «Спортмастер» откроет монобрендовые магазины итальянской спортивной марки Kappa. Первые точки могут появиться следующей весной.
  • RB.RU и аналитики «Авито Товары» подготовили семь идей для тех, кто хочет открыть свое дело до конца 2024 года. 

Транспорт

  • Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) до конца 2024 года запустит платформу для торговли машинами между юрлицами. У физлиц доступа к ней не будет.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Спрос на «шенген» вырос на 20%: визовые центры не справляются с потоком — РБК
  2. 2 Продажа «Росспиртпрома», российский бизнес UniCredit, сокращения в Nike: главное 20 апреля
  3. 3 Как загрузить приложения, которых нет в сторах
  4. 4 Заменить Confluence? Просто!
  5. 5 «Выручка 20 млн рублей в год на торговле грибами»: какие продукты питания продавать на маркетплейсах

ВОЗМОЖНОСТИ

22 апреля 2024

FoodTech 2024

22 апреля 2024

Бизнес-Старт

23 апреля 2024

Кодим Будущее

Все ВОЗМОЖНОСТИ