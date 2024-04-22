В РФ запустят платформу для торговли авто между дилерами, «Кифа» может провести IPO: главное 22 апреля

Карина Пардаева
Российско-китайская торговая платформа «Кифа» может провести IPO, «Спортмастер» откроет магазины итальянской марки Kappa, РоАД запустит платформу для торговли автомобилями для дилеров и другие новости 22 апреля.
В РФ запустят платформу для торговли авто между дилерами, «Кифа» может провести IPO: главное 22 апреляАвтор: Карина Пардаева
Инвестиции
- Российско-китайская торговая платформа «Кифа» может провести IPO в 2024 году. Компания планирует разместить 25–30% акций, пишут «Ведомости».
- «СПБ Биржа» готова вновь работать с подсанкционными российскими брокерами, от услуг которых она отказалась, когда еще не находилась под санкциями, узнал Forbes.
Бизнес
- «Спортмастер» откроет монобрендовые магазины итальянской спортивной марки Kappa. Первые точки могут появиться следующей весной.
- RB.RU и аналитики «Авито Товары» подготовили семь идей для тех, кто хочет открыть свое дело до конца 2024 года.
Транспорт
- Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) до конца 2024 года запустит платформу для торговли машинами между юрлицами. У физлиц доступа к ней не будет.
Фото на обложке: Unsplash
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