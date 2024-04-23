Qiwi plc прогнозирует убыток в 22,7 млрд рублей после продажи российского бизнеса, в РФ предлагают маркировать все товары по импорту и другие события 23 апреля.

Убытки Qiwi после продажи российского бизнеса, РФ предлагают маркировать все товары по импорту: главное 23 апреля