Убытки Qiwi после продажи российского бизнеса, РФ предлагают маркировать все товары по импорту: главное 23 апреля

Карина Пардаева
Qiwi plc прогнозирует убыток в 22,7 млрд рублей после продажи российского бизнеса, в РФ предлагают маркировать все товары по импорту и другие события 23 апреля.
Убытки Qiwi после продажи российского бизнеса, РФ предлагают маркировать все товары по импорту: главное 23 апреляАвтор: Карина Пардаева
Финансы
- На счетах «Киви Банка» после отзыва лицензии осталось 2,3 млрд рублей наличных средств международной группы Qiwi. Последняя работает над возвращением денег.
Бизнес
- Qiwi plc прогнозирует убыток в 22,7 млрд рублей из-за сделки по продаже российского бизнеса. После отзыва лицензии в России группа хочет сосредоточиться на бизнесе в Казахстане и ОАЭ.
- Все товары, ввезенные по параллельному импорту, необходимо маркировать. Такое предложение бизнеса содержится в проекте доклада ФАС о развитии конкуренции по итогам 2023 года.
Сервисы и технологии
- С начала 2024 года на видеоигры на ПК и приставках в России было потрачено 49 млрд рублей. Наиболее популярными играми оказались Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader.
Фото на обложке: Unsplash
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