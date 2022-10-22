Снижение спроса на визы, производство 5D-принтеров: главное для бизнеса 22 октября

Екатерина Алипова
Финляндия размышляет о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян, а Индия, напротив, уверяет, что будет и дальше развивать бизнес в России и с Россией. В Волгограде запустили производство уникальных 5D-принтеров, а мы продолжаем мониторить интересные новости для предпринимателей.
Снижение спроса на визы, производство 5D-принтеров: главное для бизнеса 22 октябряЕкатерина Алипова
- МИД Португалии заявил, что правительство страны изучит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для граждан России.
- Президент индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги соощил, что индийские компании не планируют уходить с российского рынка из-за риска вторичных санкций США.
- В рамках зерновой следки 24% продовольствия отправлено в страны с доходом ниже среднего.
- FATF (группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах.
- Средние траты россиян на автошины по итогам октября выросли в годовом выражении на 29%, а на шиномонтаж – на 14% (исследование «Чек Индекс»).
- Поток заявителей на оформление туристических шенгенских виз в октябре сократился примерно на 30% по сравнению с показателями августа-сентября.
- В Волгограде запустили первое в мире производство 5D-принтеров: напечатанные детали прочнее тех, что печатают на 3D-принтере, а главная задача нового предприятия – печатать детали и комплектующие, которые не поставляются на рынок из-за санкций.
Фото на обложке: Xiaole Tao / Unsplash
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