Финляндия размышляет о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян, а Индия, напротив, уверяет, что будет и дальше развивать бизнес в России и с Россией. В Волгограде запустили производство уникальных 5D-принтеров, а мы продолжаем мониторить интересные новости для предпринимателей.

Снижение спроса на визы, производство 5D-принтеров: главное для бизнеса 22 октября