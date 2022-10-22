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Снижение спроса на визы, производство 5D-принтеров: главное для бизнеса 22 октября

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Финляндия размышляет о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян, а Индия, напротив, уверяет, что будет и дальше развивать бизнес в России и с Россией. В Волгограде запустили производство уникальных 5D-принтеров, а мы продолжаем мониторить интересные новости для предпринимателей.

Снижение спроса на визы, производство 5D-принтеров: главное для бизнеса 22 октября
  • МИД Португалии заявил, что правительство страны изучит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для граждан России.
  • Президент индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги соощил, что индийские компании не планируют уходить с российского рынка из-за риска вторичных санкций США.
  • В рамках зерновой следки 24% продовольствия отправлено в страны с доходом ниже среднего. 
  • FATF (группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах.
  • Средние траты россиян на автошины по итогам октября выросли в годовом выражении на 29%, а на шиномонтаж – на 14% (исследование «Чек Индекс»).
  • Поток заявителей на оформление туристических шенгенских виз в октябре сократился примерно на 30% по сравнению с показателями августа-сентября.
  • В Волгограде запустили первое в мире производство 5D-принтеров: напечатанные детали прочнее тех, что печатают на 3D-принтере, а главная задача нового предприятия – печатать детали и комплектующие, которые не поставляются на рынок из-за санкций.

Фото на обложке: Xiaole Tao / Unsplash

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