Санкции Канады, улучшение прогноза ОЭСР про экономике РФ, рост зарплат: главное для бизнеса 23 сентября

В санкционные списки Канады попали ведущие вузы страны, в связи с экстренными мерами по борьбе с ростом цен на топливо в России, то есть запретом на экспорт, начинается профицит дизельного топлива, из-за дороговизны жилья растет спрос на мини-студии, но при этом мэр Москвы сообщает о бизнесах, переходящих в разряд крупных, а Минэкономразвития обещает 10%-ный прирост зарплат в 15 регионах. Продолжаем следить за экономической ситуацией в России и мире.
- Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая ВШЭ, МГИМО, Российский институт стратегических исследований, Русское географическое общество, Российский совет по международным делам (РСМД), Национальный комитет по исследованию БРИКС, патриотическое движение «Юнармия». Среди попавших под санкции физлиц встречаем имена министра труда Антона Котякова, руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», директора по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова, бывшего генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, политолога, бывшего директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, политолога Василия Кашина и др.
- Сергей Собянин сообщил, что более 900 столичных компаний, несмотря на сложную экономическую ситуацию, перешли в категорию крупного бизнеса с начала 2023 года, что на 25% больше, чем в 2022 году, и «каждый вoсьмой бизнес из этoго списка пoлучает пoддержку города — от льготного кредитования и грантов на покупку оборудования до консультаций и обучения».
- Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) изменила прогнозы экономического развития РФ. Ранее она прочила инфляцию в 5,4%, теперь — 5,2%, а также прогнозирует рост на 0,8-0,9%, хотя до этого заявляла о сокращении на 1,5%.
- Цены на дизельное топливо в Европе выросли на 5% после введения Россией временного ограничения на экспорт бензина и дизеля (The Guardian).
- Минэкономразвития сообщило, что в 8 регионах зарплаты в 2023-2026 гг. возрастут на 10% (три лидера — Кемерово, Челябинск, Дагестан), а еще в 7 регионах номинальные выплаты возрастут на 9-10%.
- Полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу в поисках $179 млн, незаконно выведенных с кошельков криптобиржи JPEX. На сегодня это крупнейшее криптомошенничество в стране (South China Morning Post).
- Huawei опровергла сообщения о государственных заказах (в том числе из России) на смартфоны компании.
- Сервис Amazon объявил, что в Prime Video в начале 2024 года появится реклама, отключить которую можно будет за дополнительные $2,99 в месяц.
- Власти усилят контроль за рыбой и морепродуктами после сброса с «Фукусимы» воды предположительно с элементами радиоактивного вещества трития, который может попасть в российские воды.
- Спрос россиян на мини-студии до 30 кв. м вырос вдвое (заинтересованных стало 13%), но самыми популярными остаются квартиры 30-55 кв. м, к которым присматриваются 63% («Этажи»).
- Шестиэтажный таунхаус из фильма «Дьявол носит Prada» продали за $26,5 млн.
Фото на обложке: Unsplash
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