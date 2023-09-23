В санкционные списки Канады попали ведущие вузы страны, в связи с экстренными мерами по борьбе с ростом цен на топливо в России, то есть запретом на экспорт, начинается профицит дизельного топлива, из-за дороговизны жилья растет спрос на мини-студии, но при этом мэр Москвы сообщает о бизнесах, переходящих в разряд крупных, а Минэкономразвития обещает 10%-ный прирост зарплат в 15 регионах. Продолжаем следить за экономической ситуацией в России и мире.

Санкции Канады, улучшение прогноза ОЭСР про экономике РФ, рост зарплат: главное для бизнеса 23 сентября