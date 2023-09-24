Летний турпоток в Турцию, господдержка аграриев, завод Tesla в Таиланде: главное 24 сентября

Ахмед Садулаев
Поток российских туристов в Турцию за год вырос на 19%, но все еще не восстановился до доковидных показателей, «Тинькофф Инвестиции» ошибочно списали комиссию в 10-кратном размере, Ричард Брэнсон создает коалицию «Планетарных стражей», а RB рассказывает о главных бизнес-событиях этого дня.
Летний турпоток в Турцию, господдержка аграриев, завод Tesla в Таиланде: главное 24 сентябряАхмед Садулаев
Мир
- Летний турпоток из России в Турцию вырос за год на 19% и составил 2,56 млн человек, но пока не достиг допандемийных показателей. Главная причина медленного роста — дороговизна отдыха.
- Голливудские студии близки к соглашению с бастующими сценаристами и актерами (Bloomberg).
Россия
- Правительство РФ выделило дополнительные 45 млрд рублей на поддержку аграриев. Эти деньги позволят просубсидировать более 40 тыс. льготных займов.
Бизнес
- «Тинькофф Инвестиции» признали, что ошибочно списали комиссию 15% вместо 1,5% за внебиржевые операции с замороженными фондами FinEx.
- Tesla рассматривает возможность строительства своего завода в Таиланде, рассказал премьер-министр страны Сеттха Тхависин.
Космос
- Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон анонсировал создание коалиции «Планетарные стражи» — 14 человек займутся поиском способов уберечь Землю, в том числе от изменения климата.
- Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 22 интернет-спутника Starlink.
Фото: Unsplash
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