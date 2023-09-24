Поток российских туристов в Турцию за год вырос на 19%, но все еще не восстановился до доковидных показателей, «Тинькофф Инвестиции» ошибочно списали комиссию в 10-кратном размере, Ричард Брэнсон создает коалицию «Планетарных стражей», а RB рассказывает о главных бизнес-событиях этого дня.

Летний турпоток в Турцию, господдержка аграриев, завод Tesla в Таиланде: главное 24 сентября