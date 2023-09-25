Haier ликвидирует российское юрлицо Candy, СДЭК запустит школу предпринимателей: главное 25 сентября

Карина Пардаева
СДЭК до конца года запустит школу по обучению предпринимательскому делу, ЦБ представит новые банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей, Haier ликвидирует российское юрлицо Candy и другие новости 25 сентября.
Haier ликвидирует российское юрлицо Candy, СДЭК запустит школу предпринимателей: главное 25 сентябряКарина Пардаева
Финансы
- В октябре Банк России представит новые банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Гознак уже активно их печатает, а по цвету они не будут отличаться от действующих.
Бизнес
- Китайский производитель бытовой техники Haier решил ликвидировать российское юрлицо принадлежащего ему итальянского бренда Candy.
- I2BF Global Ventures Ильи Голубовича и другие фонды инвестировали $1,5 млн в платформу для автоматизации процесса вакцинации Canid. Привлеченные средства пойдут на масштабирование проекта в 10 штатах и добавление новых инструментов.
- Российский оператор экспресс-доставки СДЭК до конца года запустит школу по обучению предпринимательскому делу и основам продаж.
- Фонд американского инвестора Майкла Калви Baring Vostok продал мажоритарную долю в коллекторском агентстве «Первое клиентское бюро» (ПКБ) структуре российского предпринимателя Романа Ковалева, пишет «Ъ».
Фото на обложке: hxdbzxy /
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