Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Haier ликвидирует российское юрлицо Candy, СДЭК запустит школу предпринимателей: главное 25 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

СДЭК до конца года запустит школу по обучению предпринимательскому делу, ЦБ представит новые банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей, Haier ликвидирует российское юрлицо Candy и другие новости 25 сентября.

Haier ликвидирует российское юрлицо Candy, СДЭК запустит школу предпринимателей: главное 25 сентября

Финансы

  • В октябре Банк России представит новые банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Гознак уже активно их печатает, а по цвету они не будут отличаться от действующих.

Бизнес

  • Китайский производитель бытовой техники Haier решил ликвидировать российское юрлицо принадлежащего ему итальянского бренда Candy. 
  • I2BF Global Ventures Ильи Голубовича и другие фонды инвестировали $1,5 млн в платформу для автоматизации процесса вакцинации Canid. Привлеченные средства пойдут на масштабирование проекта в 10 штатах и добавление новых инструментов.
  • Российский оператор экспресс-доставки СДЭК до конца года запустит школу по обучению предпринимательскому делу и основам продаж.
  • Фонд американского инвестора Майкла Калви Baring Vostok продал мажоритарную долю в коллекторском агентстве «Первое клиентское бюро» (ПКБ) структуре российского предпринимателя Романа Ковалева, пишет «Ъ».

Фото на обложке: hxdbzxy / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Европейский суд отказался снять санкции с Алексея Мордашова
  2. 2 Белорусский БНБ-Банк прекратит обслуживание нерезидентов
  3. 3 Управление стартапом: практическое руководство по финансовой концепции бизнеса
  4. 4 Как очистить или удалить кредитную историю?
  5. 5 Как найти спонсора для проекта?

ВОЗМОЖНОСТИ

25 сентября 2023

Бесплатные курсы «Яндекса» по программированию для подростков

25 сентября 2023

IT_ONE CAREER HACKATHON

25 сентября 2023

Всероссийская олимпиада по ИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ