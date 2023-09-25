СДЭК до конца года запустит школу по обучению предпринимательскому делу, ЦБ представит новые банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей, Haier ликвидирует российское юрлицо Candy и другие новости 25 сентября.

Haier ликвидирует российское юрлицо Candy, СДЭК запустит школу предпринимателей: главное 25 сентября