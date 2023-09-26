Грузия запретила экспорт и транзит в Россию ввезенных из ЕС автомобилей, маркетплейсы готовы закупить у «Почты России» услуги и сервисы на сумму 33,5 млрд рублей в 2024 году и другие события 26 сентября.

Грузия прекратила реэкспорт авто из ЕС в РФ, ChatGPT научился понимать голосовые команды: главное 26 сентября