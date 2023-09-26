Грузия прекратила реэкспорт авто из ЕС в РФ, ChatGPT научился понимать голосовые команды: главное 26 сентября

Карина Пардаева
Грузия запретила экспорт и транзит в Россию ввезенных из ЕС автомобилей, маркетплейсы готовы закупить у «Почты России» услуги и сервисы на сумму 33,5 млрд рублей в 2024 году и другие события 26 сентября.
Грузия прекратила реэкспорт авто из ЕС в РФ, ChatGPT научился понимать голосовые команды: главное 26 сентябряКарина Пардаева
Мир
- Власти Грузии ввели запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, ввезенных из Евросоюза. Под ограничение подпадают транспортные средства с объемом двигателя свыше 1,9 кубометров, а также гибридные машины и электрокары, пишет ТАСС.
Бизнес
- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила «оказать содействие» в использовании инфраструктуры «Почты России» — маркетплейсы готовы закупить у компании услуги и сервисы на сумму 33,5 млрд рублей в 2024 году.
- В правительстве поддержали идею Минцифры о включении в законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных положение о выплате компенсации пострадавшим. Выплаты помогут компаниям снизить размер штрафа.
- Российский рынок ежемесячно нуждается в 100 тыс. IT-специалистах. Это на 20% больше, чем в прошлом году.
Технологии и сервисы
- OpenAI добавила в ChatGPT голосовые чаты с ботом и поддержку изображений. В ближайшие две недели новые функции появятся у владельцев подписок Plus и Enterprise.
- WhatsApp отказался от запуска каналов в России из-за риска блокировки от Роскомнадзора, сообщил The Moscow Times представитель Meta (признана экстремистской и запрещена в России).
Фото на обложке: Unsplash
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