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Грузия прекратила реэкспорт авто из ЕС в РФ, ChatGPT научился понимать голосовые команды: главное 26 сентября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Грузия запретила экспорт и транзит в Россию ввезенных из ЕС автомобилей, маркетплейсы готовы закупить у «Почты России» услуги и сервисы на сумму 33,5 млрд рублей в 2024 году и другие события 26 сентября.

Грузия прекратила реэкспорт авто из ЕС в РФ, ChatGPT научился понимать голосовые команды: главное 26 сентября

Мир

  • Власти Грузии ввели запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей, ввезенных из Евросоюза. Под ограничение подпадают транспортные средства с объемом двигателя свыше 1,9 кубометров, а также гибридные машины и электрокары, пишет ТАСС.

Бизнес

  • Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила «оказать содействие» в использовании инфраструктуры «Почты России» — маркетплейсы готовы закупить у компании услуги и сервисы на сумму 33,5 млрд рублей в 2024 году.
  • В правительстве поддержали идею Минцифры о включении в законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных положение о выплате компенсации пострадавшим. Выплаты помогут компаниям снизить размер штрафа.
  • Российский рынок ежемесячно нуждается в 100 тыс. IT-специалистах. Это на 20% больше, чем в прошлом году. 

Технологии и сервисы

  • OpenAI добавила в ChatGPT голосовые чаты с ботом и поддержку изображений. В ближайшие две недели новые функции появятся у владельцев подписок Plus и Enterprise.
  • WhatsApp отказался от запуска каналов в России из-за риска блокировки от Роскомнадзора, сообщил The Moscow Times представитель Meta (признана экстремистской и запрещена в России).

Фото на обложке: Unsplash

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