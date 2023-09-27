Онлайн-продажи машин на Ozon, 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса: главное 27 сентября

Карина Пардаева
Власти запланировали получить 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса, Day One Ventures Маши Бухер инвестировал в Series, Ozon запустил онлайн-продажи автомобилей и другие события 27 сентября.
Онлайн-продажи машин на Ozon, 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса: главное 27 сентябряКарина Пардаева
Финансы
- Власти запланировали получить 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса. Это главным образом поступления от продажи иностранцами активов в России, узнал РБК.
- Платформа для автоматизации и управления бизнес-процессами Series привлекла $25 млн в раунде серии А. Среди инвесторов — Day One Ventures Маши Бухер и другие фонды.
Бизнес
- На фоне кадрового дефицита «Ростелеком» планирует в течение двух-трех лет возместить часть недостающих IT-специалистов технологиями.
- Доходность продаж бриллиантов, несмотря на снижение цен в долларах, показывает рост в рублях за счет ослабления национальной валюты, пишет «Ъ».
- «Яндекс» купил у мальтийской компании Zebrainy Ltd kidtech-платформу развивающих игр для детей дошкольного возраста «Сказбука».
Транспорт
- Маркетплейс Ozon запустил онлайн-продажи автомобилей на своей площадке. Услуга пока доступна в Москве и Московской области. В компании обещают, что со временем список городов вырастет.
Фото на обложке: Unsplash
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