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Онлайн-продажи машин на Ozon, 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса: главное 27 сентября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Власти запланировали получить 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса, Day One Ventures Маши Бухер инвестировал в Series, Ozon запустил онлайн-продажи автомобилей и другие события 27 сентября.

Онлайн-продажи машин на Ozon, 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса: главное 27 сентября

Финансы

  • Власти запланировали получить 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса. Это главным образом поступления от продажи иностранцами активов в России, узнал РБК.
  • Платформа для автоматизации и управления бизнес-процессами Series привлекла $25 млн в раунде серии А. Среди инвесторов — Day One Ventures Маши Бухер и другие фонды.

Бизнес

  • На фоне кадрового дефицита «Ростелеком» планирует в течение двух-трех лет возместить часть недостающих IT-специалистов технологиями.
  • Доходность продаж бриллиантов, несмотря на снижение цен в долларах, показывает рост в рублях за счет ослабления национальной валюты, пишет «Ъ».
  • «Яндекс» купил у мальтийской компании Zebrainy Ltd kidtech-платформу развивающих игр для детей дошкольного возраста «Сказбука». 

Транспорт

  • Маркетплейс Ozon запустил онлайн-продажи автомобилей на своей площадке. Услуга пока доступна в Москве и Московской области. В компании обещают, что со временем список городов вырастет.

Фото на обложке: Unsplash

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