Российские ритейлеры выступили против легализации онлайн-торговли алкоголем

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) высказалась против разрешения продавать алкогольную продукцию онлайн, сообщает РБК. Члены организации обратились в Минпромторг и выразили обеспокоенность по поводу обсуждаемой инициативы по легализации интернет-торговли спиртным.

Ранее сообщалось, что законопроект, который призван разрешить реализовывать алкогольную продукцию на онлайн-площадках, был доработан. Его планируется внести в Госдуму уже текущей осенью.

АКОРТ, в которой состоят X5 Group, «Лента», «Азбука вкуса», «Магнит» и другие сети, заявила, что легализация онлайн-торговли алкоголем приведет к росту нелегального рынка. В ассоциации полагают, что онлайн-продажи алкоголя остаются «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации», что может создавать риски для потребителей.

Там настаивают, что такая мера не является необходимой, поскольку сегодня россияне имеют много возможностей безопасно приобретать алкоголь в магазинах.



В АКОРТ напомнили об опции, которая доступна в большинстве крупных сетей. Клиент может заказать алкоголь онлайн на сайте ритейлера и забрать его самостоятельно из магазина, подтвердив свой возраст.

Кроме того, в организации указывают на отсутствие сегодня эффективных механизмов блокировки онлайн-продажи нелегальной и контрафактной продукции. В письме Минпромторгу приводится рост числа сайтов по продаже некачественных алкогольных напитков вдвое за последние три года.

Только в 2022 году Росалкогольрегулирование заблокировало 6,8 тыс. онлайн-ресурсов, предлагающих доставку алкоголя. Но одновременно на 70% увеличилось число так называемых зеркал и связанных интернет-сайтов на случай возможных блокировок.

Законопроект, который могут внести в Думу в ходе текущей сессии, призван разрешить онлайн-торговлю и доставку алкоголя. Однако различные ведомства вступают в противоречия относительно положений будущего закона. Минфин, например, хочет возложить ответственность за продажу исключительно на площадку, где реализуется такая продукция. Однако ФАС считает, что ответственность должны нести все участники продаж.

Около трети россиян хотела бы иметь возможность заказывать спиртные напитки онлайн при соблюдении ряда условий, показал ранее опрос.

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