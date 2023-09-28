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«Подушка безопасности» на инвестициях, итальянcкая OVS возвращается в РФ: главное 28 сентября

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

35% россиян инвестирует для увеличения «подушки безопасности», итальянская одежная сеть OVS вновь откроет магазины в РФ, компании стали чаще нанимать самозанятых в этом году и другие события 28 сентября.

«Подушка безопасности» на инвестициях, итальянcкая OVS возвращается в РФ: главное 28 сентября

Финансы

  • 35% россиян инвестирует для увеличения «подушки безопасности» и повышения качества жизни в будущем. В основном деньги держат на вкладе или накопительном счете. 
  • Российские банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей. Схема уже работает в Турции, Таджикистане, Узбекистане, а также на Кубе и в Таиланде.

Бизнес

  • Российские компании стали чаще нанимать самозанятых в этом году — спрос на них вырос на 25%. Так они оптимизируют налоговую нагрузку, так как за них не нужно платить страховые взносы.
  • Сеть люксовых товаров «Слепая курица» займет места ушедших магазинов Victoria’s Secret и Zara Home в одном из крупнейших ТЦ Москвы, пишет РБК.
  • До конца осени итальянская одежная сеть OVS откроет первую точку продаж в России. Магазин семейного формата плоoадью 780 кв. м появится в ТЦ «Vegas Крокус Сити».
  • «Вкусвилл» запустил новые компактные магазины площадью от 60 кв. м. Проект должен позволить увеличить число магазинов с наибольшей шаговой доступностью к покупателю, сообщил «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Unsplash

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