35% россиян инвестирует для увеличения «подушки безопасности», итальянская одежная сеть OVS вновь откроет магазины в РФ, компании стали чаще нанимать самозанятых в этом году и другие события 28 сентября.

«Подушка безопасности» на инвестициях, итальянcкая OVS возвращается в РФ: главное 28 сентября