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35% россиян чаще всего инвестируют для увеличения «подушки безопасности»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Большая часть россиян инвестирует для увеличения «подушки безопасности» и повышения качества жизни в будущем. Граждане также копят на крупную покупку или на ремонт (15%), на пенсию (13%) и образование свое или детей (12%).

35% россиян чаще всего инвестируют для увеличения «подушки безопасности»

Другая часть респондентов откладывает на недвижимость или первоначальный взнос по ипотеке — 10%, на автомобиль или первоначальный взнос по автокредиту — 7%. Инвестируют и копят деньги без определенной цели 9% опрошенных, пишет ТАСС со ссылкой на «Открытие» и брокером «ВТБ мои инвестиции».

Почти 40% россиян держит деньги на вкладе или накопительном счете. Еще 16% инвестируют в ценные бумаги российских компаний, 7% — в государственные ценные бумаги, по 6% — в паевые инвестиционные фонды, а также в недвижимость. При этом только 47% опрошенных россиян оставляют деньги в наличных рублях, 3% — в альтернативной валюте. 

37% граждан не инвестируют из-за потенциальных рисков, 33% — из-за неопределенности экономической ситуации, 32% — из-за отсутствия гарантированной доходности, у 27% респондентов не хватает средств для вложений. 

  • В ноябре 2022 года средняя зарплата в России составляла 63 тыс. рублей, свидетельствуют данные Росстата. Исполнительный директор финансового агрегатора «Все Займы Онлайн» Артур Карайчев назвал RB.RU семь перспективных идей для вложений небольшого депозита.

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