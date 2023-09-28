Секретная армянская «дочка» «Яндекса» Beyond ML вошла в структуру компании

Проект «Яндекса» Beyond ML, который в 2022 году был зарегистрирован в Армении, вошел в структуру компании через сербский Teletech. Это следует из выписки из реестра юридических лиц Армении (есть в распоряжении RB.RU).

В марте прошлого года «Яндекс» зарегистрировал в Армении и США новую холдинговую компанию Beyond ML. Она специализируется на развитии технологических стартапов в области машинного обучения. По данным RTVI, бизнес был оформлен на топ-менеджеров «Яндекса» Максима Загребина и Дмитрия Степанова, они владели структурой в равных долях.

Тогда руководителями стартапов, которые развивал Beyond ML, были работники «Яндекса», покинувшие компанию после начала кризиса 2022 года.

В апреле 2023 года в реестре бенефициаров Армении были отражены изменения в составе владельцев компании. Так, 100% Beyond ML перешли сербской структуре «Яндекса» Teletech.

В «Яндексе» сообщили RB.RU, что развивают проект Beyond ML с 2021 года как «внутренний эксперимент компании». Сейчас команда Beyond ML сосредоточена на таких продуктах, как Sellesta, Meteum и Futuruka.

Об этом же говорится на сайте Beyond ML. Годом ранее в портфеле компании на сайте были представлены шесть стартапов, а RTVI, в свою очередь, насчитал 10 компаний, которые на своих сайтах указывали, что принадлежат или управляются Beyond ML. Тогда в списке не было Futuruka.

«Несмотря на юридические изменения, эти проекты [Sellesta, Meteum и Futuruka, — прим. ред.] были и остаются частью российской группы компаний "Яндекса". Именно там мы планируем развивать их и в дальнейшем», — прокомментировали в «Яндексе» переход Beyond ML сербской структуре.

В пресс-службе добавили, что директору по новым продуктам «Яндекса» Дмитрию Степанову (также директор Beyond ML) на 100% принадлежит Teletech. При этом в «Яндексе» не уточнили роль Михаила Загребина в структуре владения и управления Beyond ML. В имеющихся у RB.RU документах имя топ-менеджера также не фигурирует.

Опрошенные RB.RU юристы полагают, что такие действия структур, которые так или иначе связаны с бизнесом «Яндекса», могут быть обусловлены желанием избежать санкционных рисков.

По словам управляющего партнера юридической компании «БЦА Унтернеменсбератунг» Александра Баранова, в начале прошлого года, как раз, когда в Армении зарегистрировали Beyond ML, многие российские организации пытались экстренно реанимировать свою деятельность через дружественные юрисдикции.

«Создание Beyond ML в Армении могло быть необходимым для сохранения части персонала, сделавшего выбор в пользу релокации», — отмечает юрист.

Выбор Армении, по мнению Баранова, можно объяснить взаиморасчетами в рублях, а также понятным и недорогим администрированием.

«Опосредственное включение компании в свою группу через цепочку кондуитных компаний часто позволяет по-разному подавать одну и ту же картину внешним пользователям информации», — добавляет эксперт.

Руководитель консалтинговой компании «Аусландсфинанцамт» Алексей Слободчиков считает, что регистрация как в Армении, так и в Сербии, вероятно, объясняется стремлением избежать санкций. Кроме того, Сербия стала удобной страной для релокации в том числе сотрудников «Яндекса».

Адвокат Игорь Апостол, в свою очередь, указывает на предстоящее разделение компании на российский и международный бизнес. Деятельность Beyond ML, отмечает юрист, была ориентирована на внешние рынки. Однако когда стали известны планы по реструктуризации бизнеса, холдинг перешел в структуры «Яндекса».

«Очевидно, что такие сложные комбинации связаны исключительно с рисками попадания в санкционные списки», — заключил эксперт.

Прошлой осенью «Яндекс» подтвердил планы по реструктуризации управления бизнесом. Головную компанию Yandex N. V. выделят в отдельную группу, а российский «Яндекс» должен перейти под новую материнскую структуру. Зимой из Счетной палаты в «Яндекс» перешел Алексей Кудрин. Как писали СМИ, он получит 5% компании за помощь в разделе активов. Однако этим летом Алексей Кудрин попал под американские санкции.

В августе источники Reuters отмечали, что в настоящее время переговоры о разделении бизнеса фактически приостановлены. В том же месяце источники «Интерфакса» говорили, что нидерландская Yandex N.V. готовится перезапустить международный бизнес уже в начале 2024 года.

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