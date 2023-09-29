iPhone в сфере AI, инструмент для анализа рынка мобильных приложений AppstoreSpy: главное 29 сентября

Карина Пардаева
ФАС обяжет банки согласовывать все приобретения конкурентов, разработчики мобильных приложений смогут отслеживать прогресс конкурентов с помощью AppstoreSpy и другие новости 29 сентября.
iPhone в сфере AI, инструмент для анализа рынка мобильных приложений AppstoreSpy: главное 29 сентябряКарина Пардаева
Финансы
- ВТБ поднял максимальную доходность по депозитам в рублях на 2 п.п. С 29 сентября вкладчики смогут разместить средства по ставке до 13% годовых.
- ФАС обяжет банки согласовывать все приобретения конкурентов. Сейчас кредитные организации должны согласовывать со службой сделки по покупке свои конкурентов, если активы приобретаемой организации больше 29 млрд рублей.
Бизнес
- Как выяснил «Ъ», ООО «Эй Кей Раша», управляющее по франшизе примерно 100 заведениями KFC в России, не будет менять вывески на Rostic’s и намерено сохранить прежнее название как минимум до 2035 года.
- Спрос на водителей такси, курьеров и специалистов в сфере сельского хозяйства может снизиться в России в ближайшей перспективе из-за цифровизации отраслей, пишет ТАСС.
Технологии и сервисы
- Разработчики мобильных приложений смогут отслеживать прогресс конкурентов с помощью AppstoreSpy. У сервиса три тарифных плана подписки.
- «МТС-банк» планирует запустить сервис для оплаты покупок на Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play и т. д. Запуск сервиса планируется в первой половине октября.
- Разработчик ChatGPT — OpenAI — обсуждает с бывшим дизайнером Apple создание «iPhone в сфере искусственного интеллекта». В переговорах также участвует SoftBank, который может инвестировать в предприятие более $1 млрд.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Магазины сети «Слепая курица» займут площадки Zara Home и Victoria's Secret в «Метрополисе»
- 2 «Подушка безопасности» на инвестициях, итальянcкая OVS возвращается в РФ: главное 28 сентября
- 3 Минфин ожидает от бизнеса уплаты налога на сверхприбыль в 2023 году
- 4 Управление стартапом: практическое руководство по финансовой концепции бизнеса
- 5 Как очистить или удалить кредитную историю?
ВОЗМОЖНОСТИ
29 сентября 2023
29 сентября 2023
30 сентября 2023